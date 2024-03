Quand Javier Bardem terrorisait Penélope Cruz dans un film produit par Dany Boon

Javier Bardem et Penélope Cruz ont commencé au cinéma quasiment au même moment, alors qu'ils partageaient l'affiche du film Jambon, Jambon de Bigas Luna en 1992. Il s'agissait du quatrième long-métrage de l'acteur, et le tout premier pour l'actrice. Plus de trente ans plus tard, l'un comme l'autre sont devenus des superstars du cinéma mondial, et sont en couple depuis 2007. En plus de Jambon, Jambon, ils ont tourné quatre autres films ensemble : Vicky Cristina Barcelona, Cartel, Escobar et Everybody Knows. Et du film Escobar, réalisé par Fernando León de Aranoa, Penélope Cruz garde un souvenir terrible de son partenaire...

En effet, comme l'actrice en témoigne dans des images du documentaire Javier Bardem, l'acteur aux mille visages, la performance et l'apparence terrifiante de Javier Bardem pour son rôle de Pablo Escobar - elle joue face à lui sa maîtresse Virginia Vallejo - l'ont profondément marquée. Tout particulièrement lors d'une séquence de confrontation.

C'est une scène terrible. Elle m'a vraiment laissé des séquelles pendant des jours... Je ne veux plus le voir habillé comme ça, avec cette moustache, ces cheveux, ce ventre et cette voix. Cette scène m'a bouleversée, parce que mon personnage se retrouve à ramper à ses pieds, à payer les conséquences d'être entré dans ce monde et d'avoir connu cet individu.