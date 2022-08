Esther 2 : un premier extrait dérangeant dévoilé

La plus flippante des orphelines revient bientôt sur nos écrans ! Esther sera de retour le 17 août prochain dans un préquel du film d'horreur sorti en 2009. Baptisé "Esther 2 : les origines" le long-métrage dévoile un premier extrait dérangeant. Découvrez-le ci-dessous.

Esther 2 : les origines, elle revient

Il y a treize ans, nous découvrions au cinéma une petite fille pas tout à fait comme les autres. En effet, dans Esther de Jaume Collet-Serra, une orpheline (interprétée par Isabelle Fuhrman) se révélait être une tueuse sanguinaire. Et pour cause. Alors qu'on la pensait jeune et innocente, on découvrait à la fin du film, qu'il s'agissait en réalité d'une adulte atteinte d'une forme de nanisme qui lui donnait l'apparence d'une enfant.

De son vrai nom Lena Klammer, cette dangereuse psychopathe s'était échappée d'un hôpital psychiatrique en Estonie et avait trouvé refuge dans un orphelinat aux États-Unis. Adoptée par une famille, elle n'avait pas tardé à montrer des premiers signes de violence envers ses nouveaux frères et soeurs.

Isabelle Fuhrman dans Esther © Warner Bros

Alors qu'on la pensait disparue à tout jamais, elle revient cet été dans le film Esther 2 : les origines. Comme son nom l'indique, il ne s'agit pas d'une suite mais d'un préquel au film de 2009. Ainsi, on découvrira les débuts de Lena alors qu'elle fait ses premiers pas aux États-Unis après s'être enfuie de l'hôpital psychiatrique estonien. Elle sera recueillie par une famille qui pense avoir retrouvé sa petite fille (Esther), disparue des années auparavant. Évidemment, il s'agit d'une erreur, et le comportement de cette nouvelle arrivante ne tardera pas à terrifier son entourage.

Bon appétit bien sûr

Dans un premier extrait, elle terrorise sa nouvelle mère adoptive (interprétée par Julia Stiles) en lui préparant un jus très... spécial. Voyez plutôt :

Le smoothie à priori préparé avec amour par la petite orpheline a été agrémenté d'un rat mort. Miam.

Réalisé par William Brent Bell (The Boy), le film d'horreur est attendu le 17 août dans les salles françaises. Qui a hâte de retrouver Esther ?