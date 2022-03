Et le ciel s'assombrit : l'histoire vraie derrière le drame Netflix

Le film danois "Et le ciel s'assombrit" est disponible sur Netflix depuis le 9 mars. Réalisé par Ole Bornedal, le long-métrage poignant est basé sur une terrible histoire vraie.

Hasard du calendrier, alors que la guerre fait de nouveau rage en Europe, le film danois Et le ciel s'assombrit vient d'arriver sur Netflix ce mercredi 9 mars.

Se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, il relate le drame ayant eu lieu à Copenhague le 21 mars 1945. Quand une école fût bombardée par erreur par un raid aérien britannique. Le film est mis en scène par Ole Bornedal (Le Veilleur de nuit, Possédée).

Basé sur des faits réels

Ce drame, qui a coûté la vie à de nombreux enfants, est malheureusement une histoire vraie. Surnommé Opération Carthage, ce raid aérien britannique s'est déroulé le 21 mars 1945 à Copenhague au Danemark.

À la base, ce raid ciblait le Shellhus, un bâtiment utilisé comme QG de la Gestapo, dans lequel étaient stockés des dossiers. De nombreux prisonniers danois étaient également torturés lors d'interrogatoires. La résistance danoise avait demandé l'aide des britanniques pour détruire ce bâtiment et libérer les prisonniers.

Et le ciel s'assombrit © Netflix

Mais une partie du raid aérien s'est trompé de cible, et a visé une école voisine, causant la mort de 125 personnes, dont 86 écoliers.

Comme montré dans Et le ciel s'assombrit, l'erreur est dû à un accident de pilotage. En effet, la mission s'effectue en trois vagues de six avions. Le premier avion de reconnaissance, qui vole à basse altitude, heurte un lampadaire et s'écrase sur l'école catholique Jeanne d'Arc, dans le quartier de Frederiksberg, à 1500m de la cible, déclenchant un feu.

Plusieurs bombardiers des deuxièmes et troisièmes vagues du raid, voyant la fumée s'échapper, prennent l'école pour la cible et l'attaquent à leur tour. D'autres parviennent à s'apercevoir à temps qu'il ne s'agit pas du QG de la Gestapo, et bombardent la bonne cible.

Un mémorial a été inauguré en 1953 à l'endroit où se trouvait l'école.