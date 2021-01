Eternals : le film de Chloé Zhao sera différent des autres Marvel

Alors que le Marvel Cinematic Universe a prévu de faire de 2021 le fer de lance de la phase 4 du MCU, Chloé Zhao, réalisatrice d'"Eternals", est revenue dans une interview sur son implication au sein du développement du film et de l'indépendance dont elle a bénéficié.

Chloé Zhao et la confiance de Kevin Feige

Prévu pour le 3 novembre 2021, le nouveau film de Marvel Studios Eternals se dévoile un peu plus avec la réalisatrice Chloé Zhao qui s'est entretenue avec Margaret Gardiner, sur sa chaîne YouTube. Lors de cette interview, la cinéaste a évoqué le rôle de Kevin Feige, président de Marvel Studios, et de la liberté qu'elle a eue pour concevoir son film. Elle évoque notamment le paradoxe de faire un film à grand budget, avec un gros casting et d'énormes attentes, mêlés à la confiance quasi totale que lui aurait laissé Kevin Feige.

Le choix de Chloé Zhao pour ce film a possiblement surpris beaucoup de fans de Marvel. Effectivement, la réalisatrice a tendance à se tourner vers des films plus sombres et intimistes. Avec Les Chansons que mes frères m'ont apprises ou The Rider, la cinéaste a su se faire un nom dans des films dramatiques plus modestes et réalistes que ce que devrait être le film Eternals.

Chloé Zhao et Kevin Faige

Il est vrai que la réalisatrice de Nomadland, en salle le 24 février 2021, semble avoir eu plus de liberté que d'autres réalisateurs ayant eu l'opportunité d'officier dans le MCU. En laissant une part de créativité importante à la réalisatrice, Marvel Studios semble de plus en plus faire confiance, quitte à ce que leurs productions soient davantage différentes les unes des autres, tout en ayant une ligne directrice. Le cas Taïka Waititi a su être l'un des meilleurs paris du studios avec le film Thor : Ragnarok avec Chris Hemsworth. En effet, le cinéaste néo-zélandais a réussi, en un seul film, à gagner le cœur de la plupart des fans, déçus des deux précédents films sur les aventures solo de Thor.

Assurément, le risque zéro n'existe pas. Cependant, si le studio fait confiance à Chloé Zhao pour avoir sa propre liberté créative et concevoir un film qui sort de l'ordinaire du film de super-héros classique, le film Eternals constituera, sans nul doute, un pari osé mais probablement gagnant.

Un film qui sort des standards de Marvel Studios

Ce film est un ovni sur beaucoup de points de vue dans cet univers étendu. En effet, le film se déroulera avant tout ce que les spectateurs des films de Marvel Studios ont connu. Une partie de l'histoire devrait se dérouler plusieurs milliers d'années avant ce qui a été mis en place dans les trois premières phases du MCU. De plus, il se basera sur une équipe peu connue du grand public, constituant un enjeu assez risqué. Seulement, lorsque l'on voit le succès de Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, étant également un film qui sortait du lot par rapport aux autres productions, on peut imaginer que le film pourra en surprendre plus d'un. Eternals n'est pas la production la plus attirante pour les fans mais Marvel sait comment étonner les spectateurs.

D'abord prévu pour la fin d'année 2020, ce film devrait sortir le 3 novembre 2021 dans nos salles obscures avec Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Salma Hayek, Kit Harrington ou encore Angelina Jolie.