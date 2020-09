Eternals : Marvel a donné une grande liberté créative à Chloé Zhao

Attendu pour le 10 février 2021, "Eternals" s’annonce comme un projet très ambitieux pour Marvel. Malgré cela, la réalisatrice du film Chloé Zhao a révélé que la Maison des Idées lui a laissé une grande liberté pour faire le film qu’elle souhaitait.

De nouveaux héros Marvel introduits dans Eternals

Eternals sera l’occasion de voir de nouveaux héros rejoindre le MCU. Si l’on ne sait pas encore grand-chose sur l’intrigue, le film sera centré sur les Éternels, une ancienne race d’êtres humains ayant la capacité à manipuler l’énergie cosmique. Créés par les Célestes, ces derniers vont devoir sortir de l’ombre pour affronter leurs ennemis ancestraux, les Déviants. Eternals sera porté par une distribution éclectique et composée de nombreuses stars. On y verra Angelina Jolie dans le rôle de Thena, Richard Madden dans celui d’Ikaris, Salma Hayek dans la peau d’Ajak, Kumail Nanjiani, qui prêtera ses traits à Kingo, Kit Harington en Black Knight et Gemma Chan, qui jouera Sersi. Ma-Dong seok sera aussi au générique dans le rôle de Gilgamesh, tout comme Lauren Ridloff dans celui de Makkari, Brian Tyree-Henry dans celui de Phastos, Lia McHugh, qui sera Sprite et Barry Keoghan, qui jouera Druig.

Contrairement à son casting, le film sera réalisé par une cinéaste relativement méconnue pour le moment, puisque c’est Chloé Zhao qui le mettra en boîte. Et celle-ci a loué Marvel pour la grande liberté créative dont elle a pu bénéficier sur le tournage du film.

Choé Zhao a pu faire le film qu’elle voulait avec Eternals

En général, sur un film à gros budget, le studio qui le produit surveille de près le travail de son réalisateur et n’hésite pas à le recadrer s’il prend trop de libertés artistiques qui pourraient s’avérer avoir un impact négatif sur les revenus du long-métrage. Mais Marvel ne semble pas effrayé à l’idée de prendre des risques, comme en témoigne la confiance que la Maison des Idées a entre autres témoigné à Taika Waititi sur Thor : Ragnarok et à Ryan Coogler sur Black Panther. Les deux réalisateurs avaient pu imposer leur style. Et Chloé Zhao a bénéficié de la même liberté sur Eternals. Dans une interview pour The Hollywood Reporter, la cinéaste a révélé n’avoir pas senti de différence en termes d’implication des studios entre les tournages de Nomadland, son prochain film indé, et le futur mastodonte du MCU :

J’ai tourné exactement comme je voulais le faire. En extérieur. Beaucoup d’heures dorées. La même caméra à trois-cent-soixante degrés que j’ai utilisée sur Nomadland. Les mêmes supports de caméra. C’est un peu surréaliste. J’attends toujours qu’on me dise de changer certaines choses. Mais ce n’est pas arrivé. Je pense que j’ai eu de la chance que Marvel veuille prendre des risques et faire quelque chose de différent.

Comme pour Thor : Ragnarok et Black Panther, on devrait donc avoir avec Eternals un film au ton unique, marqué de la patte de Zhao.

La réalisatrice d’Eternals ambitionne de faire un plus gros film qu’Endgame

Interrogé toujours par THR dans le cadre de leur article sur Zhao, Kevin Feige, la tête pensante du MCU, a révélé avoir été impressionné par le pitch de la cinéaste pour Eternals :

Le pitch initial qu’elle nous a fait était fascinant. Et honnêtement la vision qu’elle a apportée au projet est l’une des raisons pour lesquelles on l’a mis en développement.

Selon Zhao, cette vision impliquait « des racines profondes et fortes de manga » et le désir « d’ aller plus loin et de faire plus gros » qu’Avengers : Endgame, précisant qu'elle ne fait le film uniquement en tant que réalisatrice mais « en tant que fan ». Voilà qui promet donc un long-métrage à l’ampleur inédite dans le MCU, et qui devrait faire parler. Il faudra attendre le 10 février 2021 pour en voir le résultat sur grand écran.