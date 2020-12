Eternals : Marvel dévoile le descriptif des personnages du film

Le futur film Marvel « Eternals » dévoile le descriptif de ses personnages principaux. Le compte Twitter Eternals a en effet apporté des précisions majeures sur les protagonistes du film de Chloé Zhao.

Eternals : le film Marvel le plus ambitieux ?

À cause de la pandémie de Covid-19, aucun film Marvel n'a été dévoilé depuis Spider-Man : Far From Home le 3 juillet 2019. Une première. Mais le MCU va repartir en trombe dès le 15 janvier prochain sur Disney+, avec la sortie de WandaVision. Pour ce qui est des films, il va falloir attendre le 5 mai 2021 pour découvrir Black Widow, puis le 3 novembre 2021, avec la sortie de Eternals.

Eternal ©Marvel Comics

Ce dernier est réalisé par Chloé Zhao, et promet d'être le film le plus ambitieux du MCU. Le long-métrage va aborder la partie cosmique de l'univers Marvel en présentant ces personnages emblématiques créés par Jack Kirby. Eternals va raconter la guerre ancestrale entre deux races extraterrestres : les Déviants et les Éternels. Une épopée qui s'étend sur 7000 ans d'histoire humaine. Le film devrait également présenter une autre espèce extraterrestre déjà abordée dans le MCU : les Célestes.

Côté casting, le film n'est pas en reste puisque la distribution réunie notamment Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani ou encore Kit Harington. Le compte Twitter officiel et Eternals vient de dévoiler le descriptif des différents protagonistes de l'intrigue.

Richard Madden aka Ikaris

Ikaris est un leader tactique, et le plus puissant représentant des Éternels, fière de protéger les autres Éternels. Moral, prévenant et charismatique, Ikaris peut se venter d'avoir un pouvoir et une force indescriptibles, d'avoir la capacité de voler et de projeter d'intenses rafales d'énergie cosmique de ses yeux. Quand les monstrueux Déviants font leur retour après des siècles d'absence, Ikaris est chargé d'unifier les différents clans des Éternels pour stopper cette nouvelle menace.

Salma Ayek aka Ajak

Ajak est la leader spirituelle des Éternels. Sa sagesse aide à guider l'équipe depuis son arrivée sur notre planète pour défendre l’humanité contre les Déviants et pour aider les humains à faire avancer leur civilisation moderne. Ajak n'est pas seulement le guide des humains et des Éternels, elle peut aussi communiquer avec les Célestes.

Brian Tyree Henry aka Phastos

Phastos a le pouvoir de l'invention. Il est capable de créer tout ce qu'il peut imaginer à condition qu'il ait assez de matières premières à sa disposition. Au cours des siècles, Phastos a contribué à faire avancer technologiquement l'humanité, tout en gardant secret son génie.

Lauren Ridloff aka Makkari

Makkari est la femme la plus rapide de l'univers. Elle utilise ses pouvoirs cosmiques de super-vitesse pour repérer des planètes habitables pour les Éternels, en tant que seule sourde des Éternels, le boom sonique qui l'accompagne ne l'affecte pas.

Barry Keoghan aka Druig

Druig peut utiliser son énergie cosmique pour contrôler l'esprit des hommes. Druig s'est désolidarisé des autres Éternels parce qu'il est en désaccord avec la manière dont ils ont interagi avec l'espèce humaine au fil des siècles.

Dong-seok Ma aka Gilgamesh

Distant et puissant, il est difficile de savoir si c'est un ami ou un ennemi. Gilgamesh est le plus puissant et le plus gentil membre de l'équipe. Il devient le partenaire involontaire de Thena lorsque les événements du passé les exilent du reste de l'équipe. Il est capable de projeter un puissant exosquelette d'énergie cosmique, Gilgamesh est un fier guerrier devenu une légende pour ses combats contre les Déviants tout au long de l'histoire.

Angelina Jolie aka Thena

Thena est une féroce guerrière plus à l'aise à la guerre que n'importe où ailleurs, elle a l'habilité d'utiliser de l'énergie cosmique pour matérialiser n'importe quelle arme qu'elle imagine. Souvent hargneuse et distante, elle a forgé une improbable amitié avec Gilgamesh qui s'étend depuis des siècles.

Kumail Nanjiani aka Kingo

Kingo est un Éternel capable de projeter de l'énergie cosmique de ses mains. Depuis des siècles, il est attiré par la gloire. Aujourd'hui, il est une star bollywoodienne qui doit quitter sa vie de richesse et de célébrité pour aider son équipe à combattre les Déviants.

Lia McHugh aka Sprite

Puis finalement, il y a eu Sprite, qui a l'apparence d'une jeune fille de 12 ans, qui a la capacité de jeter des illusions réalistes. Son amitié avec Sersi dissimule une tristesse fatiguée du monde parce qu'elle a été traitée comme une enfant par l'humanité depuis des siècles. Mais Sprite est plus forte et intelligente que son apparence le laisse suggérer, ce qui sera très utile dans la guerre contre les Déviants.

Gemma Chan aka Sersi

Sersi est l’Éternel qui a le plus d'affinité avec l'humanité. Elle est heureuse de travailler comme conservateur de musée tandis qu'elle sauve les humains de la menace des Déviants. Sersi a la capacité de manipuler la matière, et de changer l'apparence de toute chose matérielle qu'elle touche. Elle est également amoureuse d'Ikaris depuis des siècles, et l'aide à recruter les Éternels pour une dernière mission.