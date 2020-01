Eternals : Marvel partage un tout nouveau synopsis

Vous avez aimé ? Partagez :

Disney vient de dévoiler un tout nouveau synopsis pour le futur film « Eternals ». Sans en dévoiler beaucoup, le studio permet d’apporter des précisions sur l’intrigue, les personnages et la temporalité du film.

A part quelques concept art, le film Eternals demeure très discret. Prévu pour le 4 novembre prochain, le long-métrage est réalisé par Chloé Zhao et mettra en scène des personnages inédits. C’est un pari risqué qui permettra l’introduction de nouveaux éléments pour l’avenir du Marvel Cinematic Universe (MCU). En attendant les premières images officielles, Marvel vient de publier un nouveau synopsis.

De quoi va parler le film ?

Ce nouveau synopsis ne rentre pas dans les détails mais permet de clarifier certains éléments. Ainsi, on sait que le film se déroulera après Avengers : Endgame. C’est une petite surprise, puisque tout le monde s’attendait à ce que Eternals se passe dans un lointain passé. Nous savions déjà que les Déviants et les Éternels allaient s’affronter, mais leur guerre aboutira à une « tragédie inattendue ».

Les Éternels de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel. D’anciens extraterrestres vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements de Avengers : Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité : les Déviants.

Un synopsis court, qui ne dévoile donc pas grand chose. Pourtant, on y apprend que les Éternels sont déjà sur Terre, et vivent parmi nous en secret. Une intrigue qui s’inspire des comics Secret Invasion qui racontaient comment les Skrulls se sont infiltrés parmi les humains. Le communiqué rappelle par la suite le casting du film en précisant certaines des capacités des personnages :

La distribution d’ensemble exceptionnelle comprend Richard Madden en Ikaris tout-puissant, Gemma Chan en Cirsé amoureuse de l’humanité, Kumail Nanjiani en Kingo à propulsion cosmique, Lauren Ridloff en Makkari ultra-rapide, Brian Tyree Henry en inventeur intelligent Phastos, Salma Hayek en tant que chef sage et spirituel Ajak, Lia McHugh en tant que Sprite éternellement jeune et vieux, Don Lee en puissant Gilgamesh, Barry Keoghan en Druig éloigné et Angelina Jolie en féroce guerrière Thena. Enfin, Kit Harrington a été choisi pour être Dane Whitman.

Ainsi, cette petite précision semble confirmer que Eternals sera fidèle aux personnages papier. Ikaris est en effet un personnage invulnérable jamais affecté par le temps et la maladie. Circé fait partie de la quatrième génération des Éternels et veut effectivement vivre parmi les humains. Et oui, Thena, jouée par Angelina Jolie, est une des meilleure guerrière des Éternels. Ainsi, Chloé Zhao et Marvel Studio semblent suivre les créations de Jack Kirby.

Eternals est basé sur le comics de Jack Kirby. Une histoire intemporelle qui raconte la guerre ancestrale entre Éternels et Déviants. Deux races extraterrestres extrêmement puissantes qui s’affrontent à cause des Célestes, leurs créateurs. Une forme de vie supérieure qui utilise ses pouvoirs divins pour contrôler les races inférieures. Ces derniers seront également dans le film. Sortie attendue le 4 novembre prochain.