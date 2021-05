Eternals : Marvel plancherait déjà sur un second film

"Eternals" est l'un des films les plus attendus de la phase 4 du MCU. Une nouvelle équipe va être introduite pour explorer la dimension cosmique de l'univers, devant la caméra de Chloé Zhao. Il semblerait que le studio ait une longueur d'avance et soit déjà en train de travailler sur un second opus.

Eternals : une nouvelle équipe va débarquer dans le MCU

En plus des séries prévues, les fans de l'univers Marvel vont devoir passer trois fois par la case salle dans les prochains mois pour découvrir le début de la phase 4. Black Widow est attendu le 7 juillet prochain, puis viendra le tour de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux le 1 septembre et, enfin, Eternals sortira le 3 novembre suivant. Parmi ces trois titres, ce dernier est celui que l'on attend le plus. Transfuge du cinéma indépendant, Chloé Zhao a été attirée par l'écurie Marvel pour diriger cet ambitieux projet.

Comme le premier Captain Marvel, Eternals va explorer la partie cosmique de l'univers Marvel. L'équipe qui donne son titre au film va être présentée pour la première fois, dans une adaptation des comics créés par Jack Kirby. Il sera question d'une bataille ancestrale entre les Éternels, des être surpuissants nés des expérimentations effectuées par les Célestes dans un passé très lointain, et les Déviants. Eternals va donc raconter cette guerre entre les deux clans, dans une intrigue qui va nous faire voyager entre différentes époques. Du beau monde a été recruté pour l'occasion : Gemma Chan, Kit Harington, Richard Madden, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Barry Keoghan, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry et Ma Dong-seok.

Eternals ©Marvel Studios

La suite en chantier ?

Eternals est un film trop gros pour qu'il n'ait pas une incidence importante sur le reste du MCU. Par conséquent, on voit mal Marvel se contenter de ne faire qu'une seule histoire au sujet de ces nouveaux personnages. Une intuition qui semble trouver un début de confirmation chez le YouTubeur John Campea. À en croire ses propos dans l'une de ses dernières vidéos, le studio a annoncé l'intégralité des films de sa phase 4 et planche maintenant sur celle d'après. C'est dans celle-ci que l'on devrait découvrir Eternals 2. Il mentionne également un Avengers 5, ainsi que "plus de 20 projets" en préparation.

Des déclarations crédibles car on sait que Marvel a toujours un coup d'avance sur nous et que les sorties annoncées ne forment que la partie visible de l'iceberg. Pour rappel, la phase 5 devrait contenir des films très attendus comme Blade, Captain America 4 et Deadpool 3. On n'en sait pas plus sur ce qui se passera après 2023 mais vous pouvez avoir l'assurance que le studio ne relâchera pas la pression de sitôt.