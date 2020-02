Eternals : on sait qui sera le premier super-héros gay de Marvel

Vous avez aimé ? Partagez :

Marvel prend à coeur son devoir d’exemplarité et veut que son MCU soit un vecteur pour promouvoir la diversité, qu’elle soit sexuelle ou ethnique. C’est pour ça que « Eternals » va enfin présenter le premier super-héros gay de l’univers. Des nouvelles informations permettent de savoir son identité.

Marvel et Disney engrangent des milliards de dollars avec les films du MCU et veulent que leurs prochains succès donnent l’exemple. Le studio a déjà commencé lors de la phase 3, avec Black Panther (le premier héros noir) et Captain Marvel (la première femme a avoir un film rien qu’à elle). Depuis, le boss Kevin Feige a expliqué à de maintes reprises que la suite de l’univers allait approfondir cette notion de diversité, devant et derrière la caméra.

Ainsi, pour l’illustrer, des femmes prennent le contrôle, comme Cate Shortland pour Black Widow ou Chloé Zhao pour Eternals. Ce second film est l’une des attentes majeures de la phase 4, en raison de son casting éclectique composé de Gemma Chan, Kit Harington, Barry Keoghan, Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek et Ma Dong-seok. Mais aussi parce que l’univers cosmique auxquels appartiennent les Eternels promet des nouvelles pistes intéressantes pour la suite du MCU.

Le film fait preuve d’une belle diversité dans sa distribution et va aussi introduire le premier super-héros gay ! Enfin, la formule n’est pas totalement vraie, car Tessa Thompson incarne déjà une Walkyrie LGBT, mais ce versant de son personnage n’a pas encore été traité dans le précédent Thor. Il faudra attendre Love & Thunder pour en savoir plus.

Eternals aura son personnage gay

Avant ça, Eternals aura déjà présenté un Phastos qui est marié à un homme. Haaz Sleiman a révélé lors d’une interview chez NewNowNext qu’il incarnait son compagnon à l’écran :

Je viens de tourner dans un film Marvel avec le premier super-héros ouvertement gay. Je suis marié à Phastos, joué par Brian Tyree Henry, et nous sommes une famille gay avec un enfant.

Et il en a profité pour teaser un bisou chargé en émotion entre les deux personnages :

Oh, oui, absolument, c’était un beau et très touchant bisou. Tout le monde a pleuré sur le plateau. Pour moi, c’est très important de montrer qu’une famille homosexuelle peut être belle et pleine d’amour.

Des rumeurs et théories avaient laissé entendre que Richard Madden pouvait camper un Ikaris gay, mais on comprend que ce ne sera pas le cas. Le choix de Brian Tyree Henry est intéressant dans cette logique de diversité car il est, en plus, un homme de couleur. On espère que cette facette sera totalement intégrée à sa personnalité et qu’il ne sera pas juste là pour remplir un quota ou jouer au premier gay de Marvel.

Dans ces cas-là, le plus intelligent est de traiter cette relation amoureuse comme une autre, sans chercher à surligner la différence. On fait confiance à la sensibilité de Chloé Zhao sur ce coup. Parce que quand Disney a voulu dernièrement se la jouer ouvert d’esprit sur la question, ça a donné un ridicule baiser dans L’Ascension de Skywalker !

Eternals sera le second film de la phase 4 du MCU et il arrivera sur nos écrans le 4 novembre 2020.