Eternals : Salma Hayek en dit plus sur son rôle dans le film Marvel

Au milieu des quelques suites attendues, Marvel va introduire plusieurs nouveaux personnages dès la phase 4 du MCU. "Eternals" en présentera même plusieurs et embrassera la portée cosmique de l'univers. On en sait plus sur le rôle que tient Salma Hayek dans ce film.

On attend avec curiosité les quelques suites prévues par Marvel. Parce que les personnages connus vont devoir gérer l'après-Endgame et qu'on se demande ce qu'il peut bien se passer après que Thanos a été vaincu. De notre côté, on attend davantage les films (et les séries) qui vont faire débarquer des nouveaux héros dans l'univers étendu. Shang-Chi nous intéresse en tant que premier personnage asiatique, mais ce n'est pas le film qui lui est dédié qu'on meurt d'impatience de voir. Le projet qui truste notre liste des attentes est Eternals. Chloé Zhao sort du cinéma indépendant dans lequel elle est née pour s'essayer à un autre exercice.

Elle n'aura pas un héros à gérer et introduire, mais plusieurs. Pour rapidement vous situer le contexte, les Éternels sont des êtres humains modifiés après que les Célestes (une entité cosmique) ont effectué des expérimentations. Mais leurs petites manipulations ont aussi donné naissance aux Déviants, qui sont motivés par de mauvaises intentions. Le film narrera la guerre que se livrent ces deux camps, avec une intrigue qui navigue entre plusieurs époques et contrées. Autant dire que ça promet !

Salma Hayek explique son importance dans Eternals

Lors d'une interview chez Total Film, Salma Hayek en a dit plus sur son rôle dans le film. À 53 ans, elle se réjouit d'enfin devenir une super-héroïne. Mais toute la question est de savoir qui elle est ! Les fans des comics vont ainsi découvrir qu'Ajak a été transformé en femme pour les besoins du film :

Je joue Ajak, qui est le leader des super-héros, et tous sont des gens que vous n'auriez jamais pu imaginer. Sauf pour - elle est née pour être une super-héroïne.

Ajak a effectivement une place particulière parmi les Éternels car il est le seul personnage à pouvoir directement entrer en contact avec les Célestes. Il a participé à plusieurs combats contre les Déviants. On ne sait pas comment le film va se positionner temporellement par rapport à tout ce qui a été montré dans le MCU mais les fans des comics savent qu'Ajak et d'autres Éternels ont croisé des héros que l'on connaît déjà, comme Thor. Que Salma Hayek décroche ce rôle à la base masculin est un nouveau signe de la recherche de diversité de Marvel dans ses prochains films. Ajak sera non seulement une femme mais également un personnage aux origines latines.

Suite aux modifications de calendrier causées par le coronavirus, Eternals ne sortira plus en novembre prochain mais le 12 février 2021 sur les écrans américains (et probablement le 10 chez nous).