Eternals : un acteur du film Marvel dévoile un poster sur Instagram

L'un des membres du casting de "Eternals" partage son expérience sur le film Marvel et vient de dévoiler une affiche, dans une photo publiée sur Instagram. Si elle ne donne pas de grosses indications, elle nous fixe sur le nombre de héros dans l'équipe.

Les Éternels, la nouvelle équipe Marvel

La saga des Avengers a pris fin avec Endgame. Marvel va lancer une autre équipe sur grand écran : Les Éternels. Le film, dirigé par Chloé Zhao, va raconter la lutte que mène les Éternels contre les Déviants. Ces deux camps sont le résultat d'expériences menées par les Célestes, une entité extraterrestre surpuissante. L'intrigue se déroulera sur plusieurs époques et embrassera l'ampleur cosmique d'une histoire qui se passe sur notre Terre et dans les étoiles. Le studio a assemblé un casting XXL et éclectique pour l'occasion. Gemma Chan sera Sersi, Kit Harington sera Black Knight, Angelina Jolie sera Thena, Richard Madden sera Ikaris, Barry Keoghan sera Druig, Kumail Nanjiani sera Kingo, Lauren Ridloff sera Makkar, Brian Tyree Henry sera Phastos, Salma Hayek sera Ajak, Lia McHugh sera Sprite et Ma Dong-seok sera Gilgamesh.

Un poster d'Eternals vient de leaker

L'acteur sud-coréen qui va camper le golgoth Gilgamesh a partagé trois photos avec ses fans pour raconter son expérience sur le tournage du film Marvel. On peut découvrir sur son Instagram un cliché de la lettre de bienvenue ainsi que son siège sur le plateau et, le plus intéressant, une image où il se trouve devant le package offert par le studio à son arrivée dans l'équipe. On peut ainsi voir dessus une petite photo de ce qui semble être un poster de Eternals :

Pas simple d'en tirer de grandes conclusions avec une taille aussi petite. En zoomant dessus, on remarque que dix personnages forment une rangée. Les 10 Eternels principaux, probablement, avec au centre un homme qui devrait être Ikaris. Pour les autres, c'est probablement les personnages que nous évoquions plus haut lors du résumé du casting - vous remarquerez qu'il manque une des onze stars.

La photo ayant été prise avant le début du tournage, l'affiche doit être une sorte de concept art mais peut-être que sa structure sera reprise lorsque le studio communiquera officiellement avec un aperçu. On attend toujours que le film se montre avec des images concrètes. Il devait sortir sur nos écrans en novembre prochain mais les événements ont fait que Marvel a chamboulé son calendrier. Black Widow prend le créneau de fin d'année et Eternals sortira le 10 février 2021.