Eternals : un magnifique premier concept-art des Célestes pour le film Marvel

Eternals est un sujet ambitieux pour Marvel Studios. Un film inattendu puisque rares sont les spectateurs qui connaissent l’histoire des Célestes et des Éternels. Le projet de Chloé Zhao est ainsi certainement le long métrage le plus recherché de l’histoire du MCU. Comme le résume Kevin Feige :

Les Éternels est une épopée qui s’étend sur 7000 ans d’histoire humaine. Le film aura des connotations cosmiques et changera tout ce que nous savons sur le MCU. C’est ambitieux, et cela prendra place dans l’actuelle Mésopotamie, mais aussi dans toutes sortes de lieux et de périodes temporelles. Ça ne ressemble vraiment pas à ce que nous avons fait auparavant.