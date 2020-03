Eternals : un triangle amoureux prévu pour le film Marvel

L'actrice Gemma Chan, qui interprète Sersi dans "Eternals", apporte quelques précisions sur son personnage. Elle aura notamment un triangle amoureux avec deux autres protagonistes importants.

Pour rappel, Eternals est dirigé par la réalisatrice Chloe Zhao à partir d'un scénario des frères Matthew et Ryan Firpo. Attendu le 4 novembre 2020, le casting se compose notamment de Angelina Jolie, Salma Hayek et Richard Madden. Kit Harington est également de la partie dans le rôle du Chevalier Noir, un personnage important qui devrait revenir dans le futur du MCU.

Un triangle amoureux

Dans une récente interview à Vanity Fair Italie, l'actrice Gemma Chan, qui interprète Sersi dans le film, a donné quelques précisions sur son personnage. Elle confirme ainsi que Sersi sera impliquée dans un triangle amoureux avec Ikaris et Black Knight, respectivement joués par Richard Madden et Kit Harington :

Pour être précis, c'est l'histoire d'un groupe d'étrangers immortels, arrivé sur Terre il y a sept mille ans. Donc l'intrigue se déroule sur une très longue période temporelle. Sersi est celle qui a le plus d'affinité avec les humains. Elle est même impliquée dans deux histoires d'amour, une nouveauté absolue dans l'univers Marvel et c'est l'une des raisons qui m'ont attirée vers ce projet.



Eternals est basé sur la bande dessinée éponyme de Jack Kirby, énorme classique du genre. Une histoire qui raconte l'opposition ancestrale entre les Éternels et les Déviants. Une guerre fait rage entre les deux peuples depuis la nuit des temps. Dans les comics, Thanos et les autres habitants de Titan sont des Éternels. Mais on ne sait pas si le MCU va conserver cette connexion.

Eternals s’étendra sur plus de 7000 ans d'histoire. Le long métrage aura une dimension cosmique inédite dans le MCU. Le film présentera également les Célestes, des créatures cosmiques qui étudient les espèces inférieures. Enfin, d'après Kevin Feige, les Déviants auront un aspect inédit, bien différent de celui des comics. Sortie attendue le 4 novembre prochain.