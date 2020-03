Eternals : une pétition contre la relation homosexuelle du film

Le futur film Marvel « Eternals » fait déjà parler de lui. Attendu en cette fin d'année, le long-métrage sera le premier film du Marvel Cinematic Universe (MCU) à proposer une romance gay. Un élément qui ne plaît pas à tous les spectateurs.

Le film n'est même pas encore sorti que des gens commencent à se plaindre. Certains spectateurs sont en colère contre la romance ouvertement gay que s'apprête à proposer le film. Eternals est attendu le 4 novembre 2020 sous la direction de Chloé Zhao. Le long-métrage réunira un casting imposant composé d'Angelina Jolie, de Richard Madden, de Salma Hayek et de Kit Harington, et racontera la guerre ancestrale entre les Éternels et les Déviants.

Une pétition à l'encontre de la romance homosexuelle

Une pétition d'un groupe appelé One Millions Moms approche les 20 000 signatures. Elle s'oppose à la romance gay prévue dans Eternals et tente de récupérer des voix. Un groupe qui développe des idées très conservatrices et qui n'appuie pas cette volonté de Marvel Studios de présenter des super-héros ouvertement gays :

Il y a eu de nombreuses tentatives de l'industrie du divertissement d'endoctriner discrètement des familles avec les LGBTQ. Maintenant ils le font ouvertement. Je ne suis pas d'accord avec cette approche LGBTQ que vous proposez aux familles dans le prochain Eternals. À moins que Marvel ne supprime le super-héros gay et le baiser de même sexe, ma famille ne regardera pas le film. J'inviterai tous mes amis à faire de même. Marvel ne laisse pas d'autre choix aux conservateurs que d'éviter Eternals.

La pétition sera livrée à Marvel Studios dans les prochaines semaines. Le temps d'obtenir le plus de signatures possible. Marvel Studios n'a évidemment pas pris la peine de répondre à cette pétition aberrante... Les dirigeants du studio devaient déjà savoir que ce type d'opposition allait se produire, mais doivent s'en moquer totalement.

Le site One Million Moms pointe également du doigt Star Wars : L'Ascension de Skywalker, qui incluait le premier baiser du même sexe de toute la saga Star Wars. Mais attendez ? Depuis quand le dernier Star Wars offre une scène de baiser homosexuel ? La scène que l'association veut condamner est extrêmement discrète. Elle survient à la toute fin du film, quand les rebelles ont défait Palpatine et l'Ordre Final. Une victoire qui entraîne évidemment des célébrations : Finn, Poe et Rey se font une accolade amicale. En arrière plan, apparaît un bref baiser lesbien. De quoi suffisamment énerver l'association...

One Millions Moms veut que les parents soient prévenus afin qu'ils ne soit pas pris au dépourvu avec ce prochain film Marvel. Une association très conservatrice, dont la pétition choquera certainement de nombreux spectateurs.