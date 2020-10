Eternals : voici à quoi va ressembler le grand méchant du film

Le film Marvel « Eternals » dévoile enfin le design de son grand méchant. L’emballage d’un jouet Marvel Studios permet un premier véritable regard sur l’antagoniste Kro, un puissant Déviant qui sera au centre de l’intrigue.

Eternals : un film plein de promesses

Réalisé par Chloé Zhao, le film Marvel Studios Eternals aurait initialement dû sortir en ce mois d’octobre. Mais avec la pandémie du Covid-19, le film a été reporté au 3 novembre 2021. Porté notamment par Angelina Jolie, Richard Madden et Salma Hayek, il demeure encore assez mystérieux. Eternals devrait narrer la guerre ancestrale entre les Déviants et les Eternels, deux races extraterrestres cultes de l’univers des comics. Une épopée qui s’étend sur 7000 ans d’histoire humaine. Le film présentera également une autre race extraterrestre : les Célestes. Ces derniers ont déjà été abordés dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), notamment par Le Collectionneur dans le premier Les Gardiens de la Galaxie. Aujourd’hui, Marvel vient de dévoiler le premier aperçu de Kro, le futur méchant de Eternals.

Qui est Kro ?

Kro, parfois appelé Warlord Kro, est un méchant créé en 1976 par Jack Kirby. Kro est le leader des Déviants, une ramification évolutive de la race humaine créée par les Célestes il y a des millénaires. Ces derniers ont en effet fait des expérimentations sur les humains, donnant naissance aux Eternels et aux Déviants. Il est l’un des tous premiers Déviants à être créé. Ce dernier est un métamorphe immortel extrêmement puissant. Il cache son immortalité à ses semblables en faisant croire qu’il est issu d’une longue lignée de père en fils.

Kro entretient également une relation secrète avec Thena, la cheffe des Eternels. Il est le père de Donald et Deborah Ritter, issus de leur amour. Ce puissant Déviant a une espérance de vie supérieure à 20 000 ans, et est immunisé contre le vieillissement et les maladies. Sans être aussi indestructible que les Eternels, il a des capacités physiques impressionnantes et maintient un contrôle mental sur la structure de son corps.

Premier aperçu de Kro

Un regard inédit sur Kro vient d’être dévoilé aujourd’hui grâce aux emballages de jouets Marvel Legends. Un premier visuel qui dévoile l’esthétique inquiétante de ce futur méchant. Un premier design, très loin de sa représentation dans les comics, qui se rapproche véritablement d’un film d’horreur tant son aspect est effrayant. L’emballage de la figurine est accompagné d’une légende qui donne quelques précisions sur l’identité du personnage :

Un puissant Déviant comme aucun autre que les Eternels ont affronté au cours des millénaires passés. L’apparence de Kro est le signe avant-coureur d’une menace mondiale.

Une courte amorce qui tease sûrement le retour des puissants Célestes. Kro pourrait potentiellement être à l’origine du come-back de ces êtres cosmiques. Eternals est attendu le 3 novembre 2021.