Eva Green, Vincent Cassel, François Civil : le casting des Trois Mousquetaires se dévoile

Cocorico ! Une nouvelle adaptation du roman culte d'Alexandre Dumas "Les Trois Mousquetaires" est actuellement en préparation, et elle s'annonce impressionnante ! Alors que le tournage devrait débuter cet été, Pathé a dévoilé son casting. Et il met l'eau à la bouche !

Les Trois Mousquetaires reviennent (encore)

Les Trois Mousquetaires, le roman le plus célèbre d'Alexandre Dumas va une nouvelle fois être adapté sur grand écran, plus de dix ans après celle de Paul W.S. Anderson avec Milla Jovovich, Orlando Bloom et Christoph Waltz. Comme un retour aux sources, c'est cette fois-ci une équipe 100% française qui s'occupera de mettre en scène les aventures rocambolesques de d'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis et Milady de Winter.

Les Trois Mousquetaires de Paul W.S. Anderson ©Constantin Films Produktion

Au scénario, on retrouve les très prolifiques Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte (Le Prénom, Un illustre inconnu, Le meilleur reste à venir) qui s'associent une nouvelle fois avec Pathé pour ce nouveau projet. Côté mise en scène, c'est Martin Bourboulon qui s'y collera. Les trois hommes se connaissent bien puisqu'ils ont collaboré ensemble sur la comédie Papa ou maman et sa suite. Le réalisateur a également signé pour Pathé le film historique Eiffel avec Romain Duris et Emma Mackey, attendu en salles au printemps 2021.

Une adaptation qui s'annonce impressionnante

Eva Green dans The Luminaries ©Fremantle

Le roman d'Alexandre Dumas est un formidable matériau de base pour une adaptation cinématographique, surtout si elle y met des gros moyens. Et c'est bien ce qui s'annonce pour Les Trois mousquetaires, qui sera divisé en deux parties ("D'Artagnan" et "Milady") comme l'avait déclaré Alexandre de la Patellière au Film Français en novembre dernier :

Il s’agira de deux grands films d’aventures tournés d’un bloc à partir de l’été prochain. C’est un énorme projet avec 7 à 8 mois de tournage. Le casting s’annonce assez époustouflant !

Et en parlant de casting, celui de ce véritable blockbuster francophone (avec un budget de 60 millions d'euros), vient d'être dévoilé par Pathé, et il y a du lourd !

Eva Green campera Milady de Winter, la principale antagoniste des héros du film. En face d'elle, François Civil sera d'Artagnan, Vincent Cassel Athos, Romain Duris Aramis, Pio Marmaï Porthos, et Louis Garrel Louis XIII.

Le casting est complété par Lyna Khoudri (Constance Bonacieux), Vicky Krieps (la Reine Anne d'Autriche) et Oliver Jackson-Cohen (le Duc de Birmingham).