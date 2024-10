Eva Mendes a une condition précise pour revenir au cinéma

Dix ans se sont écoulés depuis le dernier rôle d’Eva Mendes à l’écran. Mais cette dernière n’a pas l’intention de reprendre sa carrière d’actrice, sauf si elle a l’occasion de collaborer avec une certaine personne.

Dix ans d’absence au cinéma pour Eva Mendes

Cela fait maintenant dix ans qu’Eva Mendes n’est plus apparue au cinéma. Son dernier film était Lost River. Elle y tenait le rôle de Cat, un personnage secondaire dans ce qui était le premier long-métrage réalisé par son mari, Ryan Gosling. Depuis, Eva Mendes a aussi été absente du petit écran, puisqu’elle n’est apparue dans aucune série. Elle a simplement prêté sa voix à un personnage du dessin animé pour enfants Bluey. Et visiblement, elle n’est pas près de sortir de sa retraite d’actrice. À moins qu’une certaine condition ne soit remplie.

La condition sine qua non à son retour

Eva Mendes a récemment donné une interview au Sunday Times. Elle y a révélé qu’elle reprendrait sa carrière d’actrice seulement si elle avait l’occasion de collaborer de nouveau avec Ryan Gosling. Elle a expliqué qu’elle n’avait jamais vraiment été « amoureuse » de son métier. Et qu’elle ne se trouvait pas particulièrement douée pour la comédie :

Je n’ai jamais été amoureuse du métier d’actrice. Je ne dis pas ça pour me dénigrer, mais je n’étais pas une grande actrice. J’ai eu mes moments quand j’ai travaillé avec des gens vraiment super.

Justement, Eva Mendes estime qu’elle a livré ses meilleures performances lorsqu’elle a travaillé avec Ryan Gosling. D’abord à ses côtés à l’écran dans The Place Beyond the Pines. Puis sous sa direction dans Lost River. Selon elle, l’acteur canadien l’a aidée à aller chercher en elle « quelque chose qui n’avait jamais été accessible avant. »

Des conseils prodigués à son mari

La seule personne capable de faire sortir Eva Mendes de sa retraite d’actrice est donc Ryan Gosling. Avant d’éventuellement reprendre un rôle à ses côtés ou sous sa direction, la native de Miami se concentre sur sa vie de famille. Et elle aide parfois son mari pour sa préparation à un rôle. Par exemple, Eva Mendes a aidé Ryan Gosling à se préparer pour jouer Ken dans Barbie. Elle lui a simplement conseillé de faire en sorte d’attirer l’attention du personnage joué par Margot Robbie : « Fais en sorte que Barbie te remarque, fais là tomber amoureuse de toi. » Ce conseil s’est avéré payant. Car la performance de Ryan Gosling dans le film de Greta Gerwig a été largement applaudie.