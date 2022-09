Eva Mendes se confie sur l'arrêt de sa carrière d'actrice

Aujourd'hui âgée de 48 ans, Eva Mendes n'est pas apparue à l'écran depuis 2015 et son rôle dans Lost River, le film réalisé par son époux Ryan Gosling. Pourtant, Eva Mendes, c'est presque 20 ans de carrière et une quarantaine d'apparitions au cinéma. Elle débute sa carrière de comédienne à la fin des années 1990 avec des prestations discrètes dans des séries comme Urgences et Mortal Kombat. Mais c'est au début des années 2000 qu'elle commence à se faire repérer avec des participations à des films comme Training Day et Desperado 2 : Il était une fois au Mexique.

C'est son rôle de Monica dans 2 Fast 2 Furious qui lui donne une notoriété internationale. Par la suite, ses fans ont pu la voir dans Hitch – Expert en séduction (2005), La Nuit nous appartient (2007), Ghost Rider (2007), The Spirit (2008), Bad Lieutenant : Escale à la Nouvelle-Orléans (2008), The Place Beyond the Pines (2012), ou encore l'incroyable Holy Motors (2012) de Leos Carax. Pourtant, malgré une carrière qui n'a rien de honteuse, Eva Mendes décide de quitter le paysage hollywoodien juste après Lost River (2015).

Lors d'un long entretien accordé à Variety, Eva Mendes a dévoilé les raisons pour lesquelles elle a quitté le monde du cinéma :

Ça ne me manque pas vraiment. J'étais fatiguée de me battre pour les bons rôles. À un moment je me suis dit : "Je vais créer mes propres opportunités, devenir productrice et financer mes propres projets". Mais cela ne semblait pas en valoir la peine.