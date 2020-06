Evil Dead : Bruce Campbell dévoile le titre du prochain film

Bruce Campbell, la star des trois premiers "Evil Dead", avait révélé au début du mois que le nouveau film de la saga s’appellera "Evil Dead Now". Mais l’acteur est revenu sur ses propos, dévoilant le nouveau titre du film. Celui-ci s’appellera finalement "Evil Dead Rise!", et ne sortira pas avant 2021.

Evil Dead : de quoi ça parle ?

Le premier Evil Dead, réalisé par Sam Raimi, est sorti en 1983. L’intrigue prend place au milieu d’une forêt, au cœur de laquelle se trouve une cabane dans laquelle cinq étudiants en vacances s’installent. Lorsqu’ils descendent dans la cave, les deux garçons du groupe découvrent un vieux magnétophone, qu’ils décident de mettre en marche. Mais l’objet émet alors une incantation magique qui réveille des esprits maléfiques, déclenchant une horreur sans nom… Les cinq étudiants au centre du film sont joués par Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Hal Delrich, Betsy Baker et Theresa Tilly. Le succès d’Evil Dead à sa sortie avait engendré deux suites, sorties en 1987 et 1994, et toujours réalisées par Sam Raimi. En 2013, Fede Alvarez s’était essayé au remake du film culte, Raimi occupant cette fois la place de producteur avec Bruce Campbell. Enfin, Ash vs Evil Dead, une série concluant l’arc narratif du personnage d’Ash, incarné par Campbell, avait été diffusée de 2015 à 2018.

Evil Dead Rise! présentera une nouvelle histoire

En plus de révéler que le prochain film s’appellera Evil Dead Rise!, Bruce Campbell a donné des informations sur l’intrigue. On savait déjà que Sam Raimi, qui officiera une nouvelle fois en tant que producteur du nouvel opus avec l’acteur des trois premiers, avait lui-même choisi Lee Cronin pour le mettre en boîte. Campbell a ainsi dévoilé qu’un tout nouveau scénario allait être écrit pour Evil Dead Rise!, qui présentera une histoire complètement différente. Selon ses propos pour Diabolique, "il n’y aura plus de cabane dans les bois", et le film s’intéressera à différents personnages, dans une situation nouvelle.

Campbell s’est montré impatient de commencer la production du film. L’acteur avait déjà révélé dans une interview à Empire que, tout comme le reboot de Fede Alvarez, l’intrigue du nouveau long-métrage n’aurait pas de lien avec celles des films originaux. Le personnage d’Ash ne sera donc pas de retour, après avoir déjà été absent du reboot de 2013. Reste à savoir ce que l’équipe créative derrière le nouveau long-métrage, avec en tête Raimi et Campbell, a prévu pour la nouvelle intrigue. On verra aussi ce que Lee Cronin, qui a signé en 2019 The Hole In The Ground, proposera en termes de mise en scène.