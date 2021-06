Evil Dead Rise : le tournage a officiellement commencé

Le réalisateur de « Evil Dead Rise », Lee Cronin, confirme que le tournage de ce nouvel opus vient de débuter en Nouvelle-Zélande avec une toute première image. Pour rappel, ce nouveau film ne sera pas un remake mais bien une suite de la trilogie originelle.

Une saga culte

Tout débute en 1981 quand le jeune Sam Raimi se lance dans la réalisation d'un film d'horreur voué à devenir culte : Evil Dead. Porté par Bruce Campbell, le film rencontre un certain succès auprès des amateurs du genre. Tandis que le film, qui sort dans une certaine confidentialité, rapporte 2,9 millions de dollars de recettes, New Line Cinema décide de se lancer dans la production de deux suites. Sam Raimi et Bruce Campbell reviennent tous les deux en 1987 et 1993 pour deux suites qui ont elles aussi rencontré le succès. Evil Dead 2 rapporte approximativement 6 millions de dollars au box-office, tandis que Evil Dead : L'Armée des ténèbres comptabilise 11,5 millions de dollars de recettes.

Ash (Bruce Campbell) - Ash vs Evil Dead ©Starz

Il faut ensuite attendre 2013 pour voir Hollywood s’accaparer cette licence culte pour en faire un remake. Cette fois Sam Raimi occupe la place de producteur tandis que Bruce Campbell ne revient pas dans la peau de Ash. Ce nouveau Evil Dead, réalisé par Fede Alvarez, opte pour un ton beaucoup plus sérieux et dark. Même s'il ne rencontre pas le même succès auprès des fans, le long-métrage est globalement bien accueilli par la presse et rapporte plus de 97 millions de dollars au box-office (pour un budget de 17 millions). Mais en 2015, Bruce Campbell est de retour dans la peau de Ash, devant la caméra de Sam Raimi. En effet, les deux hommes se réunissent une fois de plus pour perpétuer la saga Evil Dead à travers une série composée de trois saisons : Ash vs Evil Dead.

Evil Dead Rise : le tournage a débuté

L'univers Evil Dead n'a pas fini de faire parler de lui. Un nouveau projet est en effet actuellement en développement. Evil Dead Rise a été annoncé en octobre 2019. Sam Raimi et Bruce Campbell officient comme producteurs tandis que la réalisation de ce nouveau volet a été confiée à Lee Cronin. Plutôt que de se dérouler traditionnellement dans un chalet au fond des bois, ce Evil Dead Rise prendra place dans la ville. Côté casting, la distribution se compose notamment de Alyssa Sutherland et de Lily Sullivan qui incarneront des sœurs à l'écran. Le tournage vient officiellement de commencer en Nouvelle-Zélande, puisque le cinéaste Lee Cronin a partagé la toute première image du film :

Le cliché dévoilé par le cinéaste ne révèle évidemment pas grand chose sur l'intrigue du film. Il a cependant été confirmé que Evil Dead Rise perpétuera la trilogie de Sam Raimi, plutôt que de surfer sur la vague des remakes. Et oui, ce nouvel opus s'inscrira dans la continuité de la trilogie originelle, pour le plus grand plaisir des fans de la première heure. Même si Ash ne figurera pas dans le film, à l'exception peut-être d'un caméo, il est assez séduisant de savoir que ce nouveau volet va prolonger la saga iconique de Sam Raimi, débutée il y a maintenant 40 ans ! Quant à ce dernier, il travaille actuellement sur un tout autre projet puisqu'il a été choisi par Marvel Studios pour mettre en scène Doctor Strange et le Multivers de la Folie.