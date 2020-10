Evil Dead Rise : on en sait plus sur le prochain film de la franchise

C'en est fini de l'ère Bruce Campbell. La franchise créée par Sam Raimi avec le personnage culte d'Ash va en effet prendre une nouvelle direction, avec le metteur en scène Lee Cronin aux commandes. On en sait désormais un peu plus sur ce qui nous attend.

Evil Dead vit toujours (sans Bruce Campbell)

Sam Raimi n'avait rien, dans les années 80, quand il s'est lancé dans le premier Evil Dead. Un film d'horreur fait avec un budget dérisoire et un pitch minimaliste. Le résultat est pourtant prodigieux, démarrant une franchise qui va durablement compter dans le cinéma d'horreur. L'histoire raconte comment des étudiants, en vacances dans une petite cabane paumée dans les bois, vont se retrouver aux prises avec des forces maléfiques. Ce joyeux carnage permet d'introduire Bruce Campbell dans la peau de Ash, un personnage qui va devenir le symbole de l'univers Evil Dead. De retour dans deux suites et une série, ce héros n'était cependant pas au centre du soft remake de Fede Alvarez sorti en 2013. On a du mal à imaginer Evil Dead sans Ash, mais Bruce Campbell semble avoir tourné la page pour de bon et pris sa retraite, rangeant ainsi sa tronçonneuse au placard.

Même sans lui, la marque Evil Dead va continuer d'exister. Sam Raimi a choisi Lee Cronin pour se charger d'un nouveau long-métrage qui s'intitule Evil Dead Rise. L'élu est largement méconnu par le grand public et même par les amateurs de cinéma de genre. Il va pourtant endosser la responsabilité d'impulser quelque chose de neuf dans l'univers.

Le plein d'informations

Nous avions déjà plus ou moins eu des premières indications sur le projet. Lee Cronin ne va absolument pas faire une suite mais plutôt un reboot, qui va se dérouler dans le même univers, sans qu'il n'y ait de connexions avec es films existants. La grande nouveauté est que ça en sera fini des cabanes dans les bois. Ce décor a déjà largement servi pour 3 des 4 films de la franchise. Chez Bloody Disgusting, le réalisateur vient d'annoncer que son scénario se passera en ville, dans un immeuble. L'idée doit être de garder un décor restreint semblable à une cabane et de ne pas non plus s'éparpiller avec des péripéties qui se dérouleraient en extérieur. Un choix permettant, aussi, de ne pas faire exploser le budget.

Bruce Campbell, qui reste impliqué comme producteur, a révélé des éléments de l'intrigue chez AL.com. Comme pour le film de 2013, c'est aussi une femme qui sera le personnage principal. Elle devra se battre contre les démons pour protéger sa famille. On peut imaginer qu'elle tentera en particulier de veiller sur ses enfants. Tout cela permet d'actualiser la recette Evil Dead, de la rendre moderne. Mettre une femme au centre correspond à cette mouvance féministe qui intéresse Hollywood. Lee Cronin déclare lui également qu'il veut revenir à une expérience plus "viscérale", qui touche davantage à l'horreur qu'à l'humour. Fede Alvarez avait opté pour la même approche, en minimisant les touches comiques qui ont parfois fait la réputation des premiers Evil Dead (et de la série). C'est ce qui fait la force de son film mais aussi ce qui peut décevoir les fans les plus réfractaires au changement.

L'équipe est actuellement en train de s'atteler à la pré-production. Aucune annonce n'a été faite concernant le casting mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'une star soit dans le rôle principal. Evil Dead a toujours misé sur des inconnus pour renforcer l'impression de voir des gens normaux confrontés à des événements qui ne le sont pas. D'après Bruce Campbell, le tournage pourrait débuter dès l'année prochaine. La sortie pourrait être pour 2022, ou 2021 si les choses avancent rapidement.