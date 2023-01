Evil Dead Rise : une bande-annonce terrifiante pour le nouveau film de la franchise

Produit par Sam Raimi et Bruce Campbell, "Evil Dead Rise" s'offre une bande-annonce glaçante. Après un chalet isolé en pleine forêt et le Moyen Âge, les démons sévissent désormais à Los Angeles.

Evil Dead Rise : la franchise continue

En 1981, Sam Raimi parvient à lancer une franchise horrifique devenue culte avec un budget ridicule mais surtout beaucoup d'énergie et d'inventivité. Dans Evil Dead, le jeune Ash (Bruce Campbell) et ses amis viennent passer du bon temps dans un chalet isolé, situé en pleine forêt. Leur séjour vire au cauchemar lorsqu'ils réveillent les forces du mal.

Unique survivant du massacre, ce héros un tantinet stupide mais profondément drôle et attachant se retrouve à nouveau dans de beaux draps dans Evil Dead 2, qui adopte une tonalité beaucoup plus comique, avant de remonter le temps dans L'Armée des ténèbres. Entre 2015 et 2018, il a droit à sa propre série avec Ash vs Evil Dead.

Evil Dead Rise ©Metropolitan FilmExport

Par ailleurs, Fede Álvarez (Don't Breathe : La Maison des ténèbres) s'approprie la franchise avec brio en 2013 avec Evil Dead, opus qui revient aux fondamentaux et retrouve le sérieux du premier film. Cette année, c'est au tour du réalisateur irlandais Lee Cronin (The Only Child) d'agrandir la saga avec Evil Dead Rise, produit par Sam Raimi et Bruce Campbell, mais dans lequel ce dernier ne fera apparemment pas d'apparition.

Une bande-annonce glaçante

Annoncé comme étant "génial" et comme "l'opus le plus flippant de toute la saga" par Bruce Campbell, Evil Dead Rise se déroule à Los Angeles. Dans ce nouvel opus, Beth rend visite à sa grande soeur Ellie, qui élève seule ses trois enfants dans un petit appartement. Leurs retrouvailles sont perturbées par la découverte d'un étrange livre dans le bâtiment, qui réveille de terrifiantes entités et à cause duquel Ellie adopte un comportement extrêmement inquiétant...

Au casting, on retrouve notamment Alyssa Sutherland (Vikings) et Lily Sullivan (Picnic at Hanging Rock). Evil Dead Rise est à découvrir au cinéma dès le 19 avril 2023.