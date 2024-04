Dispo sur Netflix : un des meilleurs films de SF passé inaperçu en France il y a 10 ans

Direction Netflix pour (re)voir "Ex machina", un des meilleurs films de SF de ces dernières années qui questionne sur le développement de l'intelligence artificielle. À sa sortie, une promotion virale utilisant Tinder avait été mise en place.

Ex machina : le chef-d'œuvre d'Alex Garland est sur Netflix

D'abord reconnu comme scénariste (28 jours plus tard, Sunshine, Never Let Me Go), Alex Garland a montré de quoi il était capable en tant que réalisateur dès son premier long-métrage Ex machina (2015). Avec ce film, le cinéaste a placé la barre haut, proposant une œuvre de science-fiction intimiste et fascinante. On y suit Caleb, un jeune programmeur qui remporte un concours lui permettant de passer une semaine chez Nathan, le PDG de l'entreprise dans laquelle il travaille. Le génie de ce dernier motive Caleb à le rejoindre. Mais sa venue va en réalité lui permettre de participer à une expérience étrange avec une intelligence artificielle. Une androïde nommée AVA avec qui Caleb va devoir communiquer pour tester ses capacités et voir si elle est dotée d'une conscience.

Ex machina ©A24

Ex Machina paraît clairement en avance sur son temps puisque aujourd'hui on se pose plus que jamais des questions sur l'intelligence artificielle. Son utilisation dans les films a par exemple été fortement critiquée. Mais les évolutions autour se poursuivent, ce qui en inquiète certains. Ainsi, ce qui il y a 10 ans semblait être une pure œuvre de science-fiction, semble se rapprocher désormais davantage de l'anticipation.

Ceci étant, Ex Machina est avant tout un film passionnant, capable de rendre mal à l'aise et d'émouvoir. La relation entre Caleb et AVA, et les sentiments que développe ce dernier pour cette machine, tirent le long-métrage vers l'émotion. Une manière pour Alex Garland de surprendre dans le dernier acte qui offre un vrai retournement de situation.

Dragué par Alicia Vikander avec une promo virale

Malheureusement, lors de sa sortie en salles en France, Ex Machina n'avait pas attiré les foules. Le long-métrage avait cumulé à peine 67 000 entrées. Les présences de Domhnall Gleeson, Alicia Vikander et Oscar Isaac (alors moins connus du grand public qu'aujourd'hui) n'avaient visiblement pas suffit. Ni d'ailleurs la promotion virale qui avait été imaginée avec Tinder. En effet, un profil d'AVA avait été créé sur le site de rencontre. Le visage d'Alicia Vikander apparaissait et les utilisateurs pouvaient alors discuter avec elle. Ce que ce n'était évidemment pas l'actrice qui draguait derrière son écran, mais bien une intelligence artificielle. Un bot programmé pour lancer une conversation et séduire son interlocuteur avant de le renvoyer vers une page Instagram qui révélait la supercherie.

Si les entrées n'ont pas été remarquables pour Ex Machina en France, ça n'a pas empêché le film d'être rentable, grâce à un solide box-office mondial (36 millions de dollars de recettes). De plus, l'œuvre a acquis un statut de film culte auprès des cinéphiles, qui ont pu se rattraper ensuite en le découvrant en DVD ou à la télévision. L'ajout d'Ex Machina au catalogue de Netflix (le 1er avril) devrait aider à le populariser encore plus.

