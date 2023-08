Excalibur : pourquoi cette scène de sexe a mis les acteurs très mal à l'aise ?

Le légendaire film de John Boorman "Excalibur", sorti en 1981, a gagné un statut culte au fil des années. Long-métrage ambitieux sur la légende arthurienne, il comporte plusieurs scènes d'amour, dont une en particulier a été très compliquée pour les acteurs.

Excalibur, un film pour la légende

En 1981, le cinéaste britannique John Boorman réalise un de ses films les plus marquants : Excalibur. Célébré pour son ambition, son style visuel et sa bande originale - composé notamment de grands morceaux comme Carmina Burana et des compositions de Richard Wagner -, Excalibur entreprend de raconter la légende arthurienne, en se concentrant sur les origines et le destin d'Arthur (interprété par Nigel Terry) et sa légendaire épée "Excalibur". Le film, en compétition au Festival de Cannes 1981, est par ailleurs l'occasion pour plusieurs acteurs de lancer leur carrière au cinéma. Gabriel Byrne et Ciarán Hinds y font leur toute première apparition sur grand écran, tandis que Patrick Stewart et Liam Neeson s'y révèlent au grand public.

Excalibur ©Warner Bros.

Excalibur marque les esprits, en apportant notamment une grande sensualité à son traitement de la légende arthurienne. Il y a ainsi plusieurs scènes de sexe dans le huitième long-métrage de John Boorman. Et une, en particulier, qui a mis les acteurs masculins très mal à l'aise.

Il y a dans les scènes d'amour d'Excalibur celle entre Lancelot (Nicholas Clay) et Guenièvre (Cherie Lunghi), durant laquelle l'acteur et l'actrice ont tourné nus en extérieur sous un froid glacial, harcelés par les moustiques. Il y a un moment passionné entre Liam Neeson et Helen Mirren, qui débuteront une romance de quatre ans sur ce tournage. Et il y a aussi une autre séquence, centrale dans l'intrigue du film et plus complexe. Celle-ci montre comment Uther Pendragon, futur père d'Arthur, prend grâce à l'aide de Merlin l'apparence du duc de Cornouailles pour s'unir à son épouse, Ygraine. Une union trompeuse pour Ygraine, qui pense avoir affaire à son mari légitime. De cette relation naît alors Arthur.

Excalibur ©Warner Bros.

Quand John Boorman dirige sa fille dans une scène de sexe

Dans Excalibur, Uther Pendragon est incarné par Gabriel Byrne. Le duc de Cornouailles est interprété par Corin Redgrave. Et c'est Katrine Boorman, la fille de John Boorman, qui prête son visage et son corps à Ygraine. La scène montre un Uther dévoré par la passion et qui ne ménage pas Ygraine au moment de s'unir à elle. Parce qu'il s'agit d'un stratagème de Merlin, Corin Redgrave et Gabriel Byrne sont tour à tour à l'écran, pour signifier qu'Ygraine pense que son amant est bien son mari, alors qu'il s'agit en réalité d'Uther Pendragon. Comme l'actrice le racontait dans le documentaire Excalibur: Behind the Movie, ce n'est pas elle qui était gênée, mais plutôt ses partenaires masculins :

Ce n'était pas tant gênant pour moi, étrangement. Je pense que c'était très inconfortable et très gênant pour Corin Redgrave et Gabriel Byrne. Ils devaient arracher les vêtements d'une jeune femme, qui se trouve être la fille du réalisateur... Mais pour moi, après s'être fait prendre par un chevalier en armure, sous le regard de mon père, il n'y avait plus de retour en arrière possible.

Une séquence forcément gênante pour les acteurs, qui n'en menaient pas large face à l'exigeant réalisateur au moment de jouer cette scène avec sa fille. Et concernant Gabriel Byrne, il lui aura fallu aussi tourner des plans rapprochés tout seul, mimant l'acte sexuel avec un coussin. Un tournage aussi légendaire que son résultat à l'écran, et des débuts plus que mémorables au cinéma pour Katrine Boorman et Gabriel Byrne.