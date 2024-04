Ce film d'horreur coréen bat des records à l'étranger !

Un mois après sa sortie en Corée du Sud, le film d'horreur "Exhuma" a déjà cumulé plus de 11 millions d'entrées au box-office local. Il a également battu des records dans d'autres pays d'Asie, laissant espérer une sortie prochaine en France.

Exhuma : le succès de deux chamans

Ces dernières semaines, on entend de plus en plus parler d'Exhuma, un film d'horreur coréen réalisé par Jang Jae-hyun. Ce dernier n'est pas un novice dans le genre puisqu'après avoir fait le court-métrage 12th Assistant Deacon, il en tirait son premier long, The Priests (2015) - sorte de version coréenne de L'Exorciste (1974). Avec Exhuma, le cinéaste reste dans le genre horrifique, mais cette fois dans une ambiance chamanique. Dedans, deux chamans sont engagés par une riche famille vivant à Los Angeles pour qu'ils sauvent leur nouveau-né d'une malédiction. Le film est arrivé dans les salles coréennes le 22 février et son succès est déjà impressionnant.

En seulement 24 jours d'exploitation, Exhuma a cumulé plus de 9 millions d'entrées en Corée. Puis, une semaine plus tard, la barre des 10 millions a été franchie. Une première au box-office coréen en 2024. En guise de comparaison, Avatar : La Voie de l'eau avait lui attiré 10,6 millions de spectateurs en 2022. Rien d'impressionnant pour le film d'horreur puisque les chiffres ont continué d'augmenter avec, d'après Deadline, plus de 11 millions d'entrées enregistrées au 1er avril. Ce qui le met quasiment au niveau de Dernier train pour Busan (11,5 millions d'entrées).

Exhuma ©Showbox

Mais le succès d'Exhuma ne s'arrête pas là. Toujours d'après Deadline (via le distributeur Showbox), le long-métrage est aussi un carton dans d'autres pays d'Asie. Au Vietnam, Exhuma est devenu le film coréen le plus rentable avec plus de 2,23 millions d'entrées, deux semaines après sa sortie dans le pays. Même tarif en Indonsie où il a établi un nouveau record avec ses 2,3 millions d'entrées.

Une sortie prévue en France ?

Malheureusement, Exhuma n'a pour le moment pas de date de sortie en France. Mais devant un tel succès, on peut espérer que la production coréenne arrive prochainement dans nos salles, ou au moins qu'une plateforme de streaming s'y intéresse. D'autant qu'avec la présence au casting de Choi Min-sik, énorme star en Corée du Sud, et connu chez nous pour ses rôles dans Old Boy et J'ai rencontré le Diable, il y aurait la possibilité d'attirer les cinéphiles. En plus de l'acteur, Kim Go-eun, Yoo Hae-jin et Lee Do-hyun sont également présents. En attendant, vous pouvez vous faire une idée du film avec un teaser sous-titré en anglais :