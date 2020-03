Exit West : les Obama vont collaborer avec les frères Russo pour Netflix

Vous avez aimé ? Partagez :

Les frères Russo ont grimpé dans la hiérarchie hollywoodienne depuis qu’ils sont passés chez Marvel. Leur nouvelle position leur permet d’avoir l’embarras du choix aujourd’hui pour la suite de la carrière et de travailler sur les projets qui leur plaisent. Comme par exemple en s’associant avec le couple Obama.

Couvert de gloire pour Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, les frères Russo doivent maintenant laisser derrière eux le monde de Marvel pour montrer ce qu’ils savent faire dans un autre registre. Ils sont notamment en train de préparer Cherry, avec Tom Holland en tête d’affiche dans la peau d’un ancien soldat touché par un syndrome post-traumatique lié à ce qu’il a vécu sur le champ de bataille. Devenu toxico, il sombre dans l’illégalité. Vous constatez à quel point nous sommes très éloignés des histoires de super-héros. Collider rapporte qu’ils vont s’allier avec Michelle et Barack Obama pour adapter le best-seller Exit West.

Écrit par Mohsin Hamid, le bouquin suit Saeed et Nadia dans un pays non-identifié du Moyen-Orient. Pour fuir cette contrée ravagée par une guérilla qui oppose le gouvernement en place et une armée dissidente, ils entreprennent un voyage à travers des portes magiques pour arpenter les quatre coins du monde. Se trouverons-t-ils une nouvelle place dans le monde ? L’argument fantastique d’Exit West est évidemment employé pour évoquer la place des migrants dans les sociétés et la perception de ceux qui les accueillent. Une problématique moderne, qui fait souvent l’actualité.

Un français pour diriger Exit West

Les frères Russo se sont emparés des droits du livre en 2017 puis Barack Obama, de son côté, en a vanté toutes les qualités, en le plaçant même dans la liste des œuvres à lire absolument l’année de sa sortie. Accompagné de sa femme, Michelle, avec qui il veut s’impliquer dans la production, il serait en train de travailler avec les deux réalisateurs pour une adaptation en film à destination de Netflix. Rien n’est encore officiel concernant cette alliance mais le média américain paraît bien informé. C’est le français Yann Demange qui devrait se charger de la mise en scène, pendant que Riz Ahmed prendra le premier rôle. Ça commence à faire du beau monde impliqué tout ça ! Demange avait fait forte impression lorsqu’il a sorti son premier essai, ’71. S’il retrouve un peu de cette énergie, Exit West risque de valoir le détour.

Aucune date n’est encore annoncée.