Expendables 4 : Iko Uwais met la misère à Jason Statham sur des images du film

Longtemps attendu, "Expendables 4" va enfin voir le jour. Sylvester Stallone et son équipe vont à nouveau sortir les flingues pour affronter Iko Uwais. Une série d'images montre justement l'acteur en pleine action avec Jason Statham.

La team musclée de Sylvester Stallone

En 2010 on découvrait sur les écrans Expendables, un film à l'ancienne porté par des grandes figures du cinéma d'action. Il n'y a qu'à voir les noms au casting avec Sylvester Stallone en réalisateur et acteur, aux côtés de Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Bruce Willis ou encore Arnold Schwarzenegger. Une proposition folle sur le papier qui a grandement convaincu le public et permis de lancer deux autres suites. En trois films, la saga Expendables a alors rapporté plus de 800 millions de dollars au box-office. De quoi motiver des producteurs à lancer un quatrième opus. On aura donc prochainement un Expendables 4 avec toujours plus de gros bras pour flinguer à tout va. En effet, en plus de la team habituelle, 50 Cent, Andy Garcia, Tony Jaa et Megan Fox seront de la partie !

Expendables ©Lionsgate

De la grosse baston à venir dans Expendables 4

Alors que le casting d'Expendables 4 était déjà bien garni, on apprenait récemment l'identité du méchant du film. Pour ce nouvel opus, c'est donc l'énergique Iko Uwais qui aura la lourde tâche d'en mettre plein la gueule à Stallone et son équipe. Le comédien s'était révélé avec The Raid et The Raid 2, deux films d'action ultra violent. L'avoir au casting d'Expendables 4 est donc une très bonne nouvelle pour les spectateurs. Un peu moins pour ceux qui vont l'affronter, notamment Jason Statham, comme on peut le voir sur une série d'images publiée par Lionsgate sur Instagram.

On peut voir les deux interprètes en venir aux mains et avec des couteaux. Ça s'étrangle, ça envoie des high kick mais ça termine évidemment avec le sourire. En tout cas, ces images promettent une bonne scène de baston et n'est pas sans rappeler justement une séquence géniale de The Raid 2. Souvenez-vous, durant le film, Iko Uwais se retrouvait dans une cuisine à se castagner avec un assassin. D'abord à mains nues, avant que l'assassin ne sorte deux lames. Rien n'indique avec ces images que la scène d'Expendables 4 sera similaire et aussi mémorable, mais on peut toujours espérer. Si vous n'avez jamais vu The Raid 2, on vous laisse avec ce passage dans la vidéo ci-dessous, histoire de patienter avant la sortie d'Expendables 4 qui n'a pas encore de date de sortie.