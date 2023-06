Expendables 4 : Jason Statham partage des images inédites avec Tony Jaa

Voir aussi

Xavier Gens : "Je voulais que Farang explose à la gueule"

Il a appris avec Tsui Hark et Ringo Lam, il bosse avec Gareth Evans sur "Gangs of London", il a tourné "Hitman", "Frontière(s)", "Budapest". À 48 ans, Xavier Gens est de retour avec l'excellent "Farang", un "The Raid" à la française où Nassim Lyes brille de mille feux. Un film comme on en fait (trop) peu, bourré de qualités, de passion et, malgré sa noirceur et son ultra-violence, d'une grande joie de cinéma. Rencontre avec un réalisateur passionné et passionnant pour parler de "Farang", influence de "Papicha", séquences d'action, travail avec Gareth Evans, projets futurs...