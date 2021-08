Expendables 4 : le film est lancé avec Jason Statham, Sylvester Stallone et Megan Fox

En 2010, Sylvester Stallone décide d'écrire et de réaliser le premier opus de la saga Expendables. Le concept, bourré d'auto-dérision est simple : réunir tous les gros bras des années 1980-1990 pour un tour de manège sous testostérone inédit. Un peu à la manière des Avengers, Sly offre le film parfait pour tous les fans des films d'action de cette époque. Ainsi, en plus de jouer dedans, Sylvester Stallone se paye les services de Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Terry Crews, Mickey Rourke, Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger. Le long-métrage est un certain succès et rapporte plus de 274 millions de dollars de recettes (pour un budget de 84 millions).

Deux suites ont vu le jour, respectivement mises en scène par Simon West et Patrick Hughes. L'occasion de compléter le casting avec des comédiens comme Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Liam Hemsworth, Antonio Banderas, Wesley Snipes, ou encore Harrison Ford. Ces trois films qui rendent ainsi hommage aux films d'action de l'époque ont rapporté plus de 800 millions de dollars au box-office international. Ce qui donne envie à Sylvester Stallone de continuer à développer cet univers.

De nombreux projets dérivés de la licence Expendables sont actuellement sur le feu. Évidemment, un quatrième opus est en prévision, mais pas seulement. En effet, Sylvester Stallone aimerait bien offrir un spin-off à Lee Christmas, le personnage incarné par Jason Statham. Mais ce projet n'en est qu'à ses balbutiements. Autre idée qui n'avance pas vraiment : un Expendables entièrement féminin emmené par Helen Mirren. Non, finalement, le seul projet qui réellement d'actualité, c'est encore Expendables 4.

D'après Randy Couture, le tournage de ce nouveau chapitre devrait débuter dès cet automne. Cette fois, c'est Scott Waugh qui est chargé de réaliser ce nouveau volet sur un scénario de Spenser Cohen. Outre le retour du casting original, ce nouvel épisode va également apporter de nouvelles têtes. En effet, d'après Variety, le rappeur 50 Cent, la comédienne Megan Fox et le professionnel des arts martiaux Tony Jaa rejoignent la distribution de ce quatrième épisode. Un beau petit monde qui devrait permettre d'apporter un peu de fraîcheur à tout ceci. Jason Constantine, président des acquisitions et des productions de Lionsgate Motion Picture Group est très heureux de cette nouvelle :

Nous sommes ravis de nous associer à nos amis de Millennium Media pour le prochain volet de la franchise « Expendables ». C'est tellement amusant de réunir ces stars pour un film d'action sans limites. Le nouveau film fera monter les enchères et sera la plus grande et la plus badass aventure à ce jour.