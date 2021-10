Expendables 4 : le tournage du film a enfin commencé !

Le tournage d'"Expendables 4" vient enfin de débuter ! Sylvester Stallone et sa bande de gros bras vont donc revenir pour un nouveau tour de piste, plus de sept ans après la sortie du troisième opus.

Expendables 4 : ce que l'on sait du projet

Le premier opus de la saga Expendables sort en 2010. Réalisé par Sylvester Stallone lui-même, le concept est simple : réunir tous les gros bras du cinéma d'action américains des années 1980 – 1990. Alors que le casting se compose notamment de comédiens comme Sylvester Stallone, Jason Statham, Randy Couture, Terry Crews, Mickey Rourke, Jet Li, Bruce Willis ou encore Arnold Schwarzenegger, le film est un succès et engendra deux suites. En tout, la trilogie Expendables, qui accueille des petits nouveaux en cours de route (comme Jean-Claude Van Damme, Harrison Ford, Wesley Snipes ou encore Chuck Norris) rapporte plus de 800 millions de dollars au box-office.

Expendables 3 ©Millenium Media

Et puisque les fans en redemandent, Sylvester Stallone a décidé de lancer la production d'un quatrième volet. Tandis que le projet à pris plus de temps que prévu (notamment à cause de la crise de la COVID) ; le film passe enfin à la vitesse supérieure ! Cette fois, c'est le cinéaste Scott Waugh qui est chargé de mettre en scène Expendables 4, sur un scénario de Spenser Cohen. Outre le retour du casting original, ce nouvel épisode ajoute également les comédiens 50 Cent, Megan Fox, Andy Garcia et Tony Jaa à la distribution.

Début de tournage pour la grosse équipe !

ScreenDaily a annoncé que le tournage d'Expendables 4 avait débuté le 29 septembre dernier. Il devrait passer par de nombreux pays comme la Bulgarie et la Grèce. J.J Nugent, le vice-président des ventes et de la distribution internationale de Millenium Media a déclaré que :

The Expendables continue d'être l'une des franchises les plus réussies de Millennium à ce jour. Aux côtés de nos partenaires du monde entier, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de lancer ce quatrième volet . Les grands films d'action continuent d'être l'essence même de l'expérience cinématographique. Nous sommes incroyablement honorés de pouvoir proposer des films comme celui-ci et bien d'autres aux fans du monde entier.

Il faut dire que ce quatrième opus s'est fait attendre. Expendables 3 est sorti en 2014. Et même si c'était l'épisode le moins réussi selon la presse et les spectateurs, il avait tout de même rapporté plus de 214 millions de dollars de recettes au box-office international. De quoi donner envie à Millenium Media de produire un quatrième film. C'est chose faite ! Vivement le retour de Sly et de toute la bande.