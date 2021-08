Expendables 4 : Stallone donne des nouvelles du film en photo

L’acteur Sylvester Stallone donne enfin des nouvelles du prochain opus de la saga « Expendables ». Il a en effet partagé une mystérieuse photographie sur son compte Instagram. Le projet semble ainsi se concrétiser !

Expendables : une saga sous testostérone

En 2010, Sylvester Stallone se lance dans l'écriture, la production et la réalisation d'Expendables : Unité Spéciale. Pour l'occasion, l'acteur/réalisateur décide de réunir toutes les plus grandes stars des films d'action de la fin des années 1990, pour un Avengers des action men. Ainsi, Sly s'entoure de la crème de la crème avec Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Mickey Rourke ou encore Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger - qui joueront un plus grand rôle dans Expendables 2.

Expendables 2 : unité spéciale ©Lionsgate

Pour un budget de 80 millions de dollars, Expendables en rapporte plus de 274 millions au box-office. Un score largement suffisant pour que Lionsgate se lance dans la production de deux autres suites. Deux autres opus qui verront les arrivées de Jean-Claude Van Damme, de Chuck Norris, d'Harrison Ford, d'Antonio Banderas ou encore de Mel Gibson. En tout, la trilogie a rapporté plus de 804 millions de dollars de recettes au box-office. Et tandis qu'Expendables 3 remonte à 2014, Sylvester Stallone travaille actuellement sur une nouvelle suite.

Le nouveau film avance enfin

Logiquement, selon Randy Couture, présent dans les trois films de la licence, le tournage de Expendables 4 devrait débuter dès cet automne. Pourtant, en ces temps d’incertitude, rien n’est marqué dans le marbre. Toujours selon le comédien, le premier jet du scénario a été abandonné, et un nouveau script devrait prochainement naître. Même si le projet avance un peu au ralenti, Sly semble vouloir en découdre une nouvelle fois avec ses potes de films d’action.

Il vient notamment de partager une première image d'Expendables 4 sur son compte Instagram. En effet, il vient de publier une photographie d’une bague associée à la franchise. Une image accompagnée de la légende suivante : « Je viens de terminer la conception de la nouvelle bague pour Expendables 4. C’est un peu lourd, mais ça mettra certainement des muscles au bout des doigts ». Ainsi, ce quatrième épisode est toujours bien d’actualité, de quoi ravir les fans de Sly et de toute sa bande.