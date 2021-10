Expendables 4 : Sylvester Stallone est-il sur le point d'abandonner son personnage ?

Sylvester Stallone vient de publier une vidéo sur son compte Instagram où il confirme en avoir terminé avec le tournage de "Expendables 4". Mais cette vidéo semble être un adieu plus global à l'ensemble de la licence. Sly s'apprête-t-il à raccrocher définitivement le rôle de Barney Ross ?

Expendables : le film arrive enfin

De 2010 à 2014, trois films Expendables ont vu le jour. Cette franchise culte, qui a rapporté plus de 800 millions de dollars au box-office, réunit une distribution proprement hallucinante d’acteurs experts dans le cinéma d’action des années 80-90. Ainsi, sur les trois épisodes, les spectateurs peuvent croiser la route de Sylvester Stallone, Jason Statham, Randy Couture, Terry Crews, Mickey Rourke, Jet Li, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Harrison Ford, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Mel Gibson, Chuck Norris ou encore Arnold Schwarzenegger.

Barney Ross (Sylvester Stallone) - Expendables 3 ©Lionsgate

Après 7 années de pause, les gros bras de Expendables vont se réunir une nouvelle fois pour un quatrième film. Le tournage de ce nouveau volet a déjà commencé depuis le 29 septembre dernier. Expendables 4 est mis en scène par Scott Waugh, à qui l’on doit notamment Need for Speed. Côté casting, le long-métrage va accueillir quelques petits nouveaux comme 50 Cent, Andy Garcia, Tony Jaa et Megan Fox.

Sylvester Stallone quitte la franchise ?

Sylvester Stallone, qui porte la franchise sur ses épaules depuis le tout premier film semble être en passe de raccrocher. Alors que ça ne fait même pas un mois que le tournage a débuté, Sylvester Stallone a déjà conclu sa participation au long-métrage. Il a en effet publié une vidéo sur son compte Instagram où il confirme avoir terminé son tournage. Et où il fait ses adieux au personnage de Barney Ross. Sans l’affirmer explicitement, Stallone pourrait en avoir définitivement terminé avec la licence Expendables.

Dans cette fameuse vidéo, Sly déclare que ce vendredi 15 octobre 2021 était son dernier jour de tournage sur Expendables 4. Il poursuit, avec une certaine émotion, en disant que :

Ils viennent de terminer une cascade très réussie, et il est temps de passer à autre chose. Ce sera mon dernier jour, alors j’en profite, mais c’est toujours assez douloureux. C’est quelque chose à laquelle je suis tellement attaché. Je suppose que ça fait 12 ans que je suis prêt à passer le relais à Jason. Entre ses mains compétentes.

En effet, Sylvester Stallone a révélé, il y a peu de temps, qu’un spin-off sur le personnage de Jason Statham est bien prévu. Avec cette nouvelle déclaration, peut-être que ce spin-off sera en réalité un cinquième film Expendables. Un nouvel opus emmené par le personnage de Statham, et que celui-ci se fera sans Sylvester Stallone. Le comédien en a visiblement terminé pour de bon avec Barney Ross.

Sylvester Stallone poursuit son intervention en disant que :

La plus belle chose est de pouvoir proposer des films et du divertissement. Peut-être qu'il y a un petit message là-dedans parce que ce que j'essaie de transmettre dans mes films à succès, c'est la touche humaine, le lien. Pas tellement l'action. L'action est la partie évidente, mais il ne faut pas oublier la relation avec le public, de manière à ce qu'il puisse s'identifier à la mission et aux personnages. Il faut donner un sens à cela. Juste fournir une évasion et j'espère qu'il y a un petit quelque chose en plus là-dedans. C'est la partie importante : cœur, énergie et humour.

Sly ajoute qu’il est rentré chez lui ce week-end et qu’il se prépare déjà à son prochain défi, quel qu’il soit. Même si Stallone ne dit pas explicitement que ce sera sa dernière apparition dans la peau de Barney Ross, sa vidéo sonne quand même comme un véritable adieu. Et une question demeure : est-ce que Barney Ross va mourir à l’écran ? Après tout, Hollywood est actuellement dans une mouvance où il déconstruit ses personnages, jusqu’à leur offrir la mort à l’écran. Ainsi, peut-être que Ross va suivre ce schéma narratif...