Expendables 4 : Sylvester Stallone et Jason Statham de retour sur une première photo

Ils sont de retour pour faire parler la poudre ! Les Expendables vont à nouveau se réunir pour un quatrième épisode, 7 ans après le dernier en date. Le tournage a déjà commence et les fans seront heureux de retrouver Sylvester Stallone et Jason Statham sur une première photo.

Expendables : un concentré de testostérone

Malgré son indélicatesse, le premier Expendables a été un joli plaisir coupable. Une grosse série B au casting XXL qui rappelait pourquoi on aimait le cinéma d'action américain des 90's. Celui qui s'en fiche de la finesse et qui vous en donne pour votre argent. C'est bourrin, parfois vulgaire et fabriqué autour de grosses ficelles, mais on se laisse prendre au jeu quand c'est bien fait. Ce qui a été le cas pour Expendables.

En même temps, comment refuser un moment explosif en compagnie de Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture, Steve Austin, Gary Daniels, Terry Crews, Mickey Rourke, Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger ? Deux suites ont vu le jour et la dernière date de 2014. Malgré un temps d'attente assez conséquent, un Expendables 4 est bien sur les rails. Mieux ! Le tournage a déjà commencé dernièrement

Expendables 3 ©Lionsgate

Jason Statham et Sylvester Stallone réunis sur une première photo

De ce que l'on sait pour le moment, 50 Cent, Megan Fox, Andy Garcia et Tony Jaa ont rejoint le casting d'Expendables 4 , sans que l'on connaisse leurs rôles respectifs et de quoi va causer le scénario. Mais on a presque envie de dire qu'on s'en fiche un peu dans l'immédiat. Nous sommes, en revanche, plus pressés de savoir quels anciens personnages vont revenir.

Si l'ADN de la saga est respectée, nous devrions croiser quelques guests et une ribambelle de stars. Ce qui est sûr à 100%, c'est que Sylvester Stallone et Jason Statham seront de la partie. C'est eux que l'on retrouve d'ailleurs sur une première image photo sur le plateau. Sly n'a pas manqué de partager ses retrouvailles avec son ami sur son compte Instagram. Les deux stars du cinéma d'action apparaissent dans le costume qu'on leur connaît, avec des grands sourires.

Expendables 4 est réalisé par Scott Waugh et n'a pas encore de date de sortie. Une arrivée en 2022 semble assez probable étant donné que la production est en cours.