Expendables 5 : Jackie Chan au casting ?

Et si... Approché à deux reprises par Sylvester Stallone pour intégrer la franchise "Expendables", Jackie Chan a pour le moment décliné. Mais Scott Waugh, réalisateur de "Expendables 4", se montre optimiste et croit à la possibilité qu'il fasse partie d'un cinquième film.

Le retour des Expendables

Avec la saga Expendables, voilà maintenant 13 ans que Sly, entouré d'autres légendes du cinéma d'action, parcourt le monde pour des missions explosives. Le quatrième film, Expendables 4, arrive dans les salles françaises le 11 octobre, et on sait que cette fois-ci c'est Lee Christmas (Jason Statham) qui est le protagoniste principal, tandis que Barney Ross (Sylvester Stallone) est lui plus en retrait. Comment sera-t-il reçu ? Sorti aux États-Unis le 22 septembre, il a connu un très mauvais premier week-end au box-office et la critique ne l'a pas loupé. Actuellement, le cumul de 100 critiques sur Rotten Tomatoes fait grimper son Tomatometer à un triste 13%...

Easy Day (Curtis Jackson) - Expendables 4 ©Metropolitan FilmExport

Une réception qui signerait la fin de la saga ? Rien de moins sûr, puisque la bonne idée du concept Expendables est de rassembler d'anciennes stars du cinéma d'action et des nouvelles, dans un jeu de chaises musicales qui fait que l'attraction de chaque nouveau film dépend en grande partie de quels acteurs et actrices en font partie. Dans le cas d'Expendables 4, qui a tout du film de transition avec le retrait progressif de Sylvester Stallone, les nouveaux venus se nomment ainsi Curtis "50 cent" Jackson, Jacob Scipio, Levy Tran et Megan Fox. Il est donc tout à fait possible qu'un 5e film Expendables, malgré le très mauvais démarrage du quatrième opus, soit dans les plans de Sylvester Stallone et des studios. Et si celui-ci se fait, le réalisateur d'Expendables 4 Scott Waugh se montre optimiste quant à la participation de Jackie Chan.

"Je pense que tout est possible"

Ce n'est pas une idée neuve, puisque Jackie Chan a été sollicité par Sylvester Stallone pour rejoindre le casting d'Expendables 2, puis celui d'Expendables 3. C'est une évidence que l'acteur et réalisateur chinois y aurait toute sa place, et les fans de la franchise le désirent ardemment. Ça ne s'est pas fait, d'abord pour une raison d'emploi de temps, puis parce que Jackie Chan craignait de n'avoir que trop peu de temps à l'écran, cherchant à éviter le simple caméo. Alors, le cinquième film serait-il le bon ? Scott Waugh a déclaré lors du dernier épisode de JoBlo Celebrity Interviews :

Je pense que tout est possible. Je sais que Jackie est un immense fan de Sly, et Sly a une telle admiration pour Jackie. Je pense que si les planètes s'alignent concernant leurs emplois du temps, ce qui est toujours extrêmement compliqué, j'espère vraiment qu'on puisse le faire. Ce serait fantastique.

Ce serait effectivement une très belle addition à l'équipe des Expendables, et peut-être la solution pour faire revenir Sylvester Stallone, qui annonçait en octobre 2021 que son personnage prendrait sa retraite après le quatrième film.