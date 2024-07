F1 : le réalisateur annonce un film supérieur à Top Gun Maverick

Le film "F1" avec Brad Pitt, réalisé par l'équipe aux commandes de "Top Gun : Maverick", s'annonce comme le film-événement de 2025. Et son réalisateur Joseph Kosinski parle même d'une performance technique supérieure à celle du film avec Tom Cruise...

Brad Pitt et Joseph Kosinski voient très grand

Tom Cruise avait 60 ans quand est sorti Top Gun : Maverick, grand succès critique et commercial de 2022. Quand à l'été 2025 sortira F1, le film sur le plus grand championnat de course automobile, Brad Pitt en aura 61. Les sexagénaires d'Hollywood n'ont ainsi aucune intention de laisser leur place à la jeune génération, et F1 pourrait bien être aussi un très grand succès, et peut-être permettre à Brad Pitt de devenir lui aussi la star d'un film milliardaire au box-office.

"La next generation de Top Gun : Maverick"

C'est en tout cas que Joseph Kosinski, réalisateur de ces deux films, semble impliquer dans une grande interview accordée à Deadline, alors qu'on a pu découvrir ce week-end les premières images de F1. Le réalisateur a en effet déclaré que les progrès technologiques accomplis pour ce nouveau film ont permis de tourner des prises de vues inédites.

C'est la nouvelle génération de ce que nous avons fait pour "Top Gun : Maverick". Tout est beaucoup plus petit et la grande innovation est que nous sommes désormais en mesure de contrôler le mouvement des caméras sur les voitures. Nous ne sommes pas enfermés dans les positions fixes que nous avions sur "Top Gun". Désormais, nous pouvons contrôler en temps réel les mouvements panoramiques et la mise au point des caméras tout en filmant grâce à un réseau radio très étendu que nous avons mis en place autour des pistes.

Pour F1, Joseph Kosinski a rappelé son équipe de Top Gun : Maverick. Le directeur de la photographie Claudio Miranda est là, comme le scénariste Ehren Kruger et le compositeur Hans Zimmer.