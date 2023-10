Ce film Netflix est l'un des mieux notés de l'année (et il cartonne déjà)

Disponible depuis le 6 octobre dernier, le thriller érotique "Fair Play" s'est directement hissé dans le top 10 de Netflix. Lors de sa sortie aux États-Unis, il avait recueilli d'excellents premiers avis.

Fair Play : la pépite de Sundance est à découvrir sur Netflix

Le festival de Sundance est le rendez-vous incontournable des films indépendants américains, qui sont montrés chaque année au mois de janvier à Salt Lake City, dans l'Utah. C'est également l'occasion pour les distributeurs et les plateformes de streaming, d'acquérir les droits pour les diffuser plus tard dans l'année. C'est le cas pour Fair Play, premier long-métrage de la réalisatrice américaine Chloe Domont, présenté en compétition officielle, et dont les droits ont été acquis par Netflix.

Porté par Phoebe Dynevor et Alden Ehrenreich, le film raconte l'histoire de deux collègues travaillant dans la même entreprise et qui sont secrètement amoureux l'un de l'autre. Après avoir franchi le pas en se mariant, leur relation est mise à rude épreuve lorsque la femme reçoit une promotion inattendue au sein d'un fonds spéculatif.

Cet événement bouleversant met en lumière les mécanismes de pouvoir et la toxicité qui prévalent dans leur relation. Alors que la promotion devrait être une cause de célébration, elle met leur relation au bord du gouffre, menaçant non seulement leurs fiançailles, mais aussi les fondements mêmes de leur amour.

Après avoir eu droit à une sortie limitée dans les salles de cinéma américaines le 29 septembre dernier, Fair Play est disponible sur Netflix dans le monde depuis le 6 octobre dernier. Et il se hisse déjà dans le top 10 des films les plus visionnés de la plateforme.

Des premiers avis dithyrambiques

Lors de sa sortie dans les salles américaines en septembre, Fair Play avait reçu d'excellents avis. Ainsi, sur l'agrégateur de notes Rotten Tomatoes, le long-métrage de Chloe Domont affiche une excellente note de 87% d'avis positifs (pour 183 critiques), en faisant l'un des films les mieux notés de l'année 2023. Le consensus fait état d'un thriller érotique bien ficelé, qui redéfinit le genre, et en fait une nouvelle figure de proue.

Cependant, les spectateurs semblent moins apprécier le film Netflix. Toujours sur Rotten Tomatoes, la moyenne des critiques spectateurs est de seulement 55%. Une tendance qui semble se confirmer en France. En effet, du côté de nos confrères d'AlloCiné, la note moyenne des spectateurs pour Fair Play est pour l'instant de 2,7/5.