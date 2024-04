12 millions d'entrées en 3 films, cette saga culte française fête ses 60 ans en arrivant sur Netflix

Les fans de Jean Marais et de Louis de Funès seront ravis d'apprendre que la trilogie "Fantômas" arrivera très prochainement sur Netfix. Une saga culte qui avait été un immense succès en France, mais aussi à l'étranger.

Fantômas arrive sur Netflix

C'est en 1911 que Pierre Souvestre et Marcel Allain imaginent l'un des plus célèbres génies du crime de la littérature avec Fantômas. Un homme mystérieux qui cache son identité derrière un masque. De là naitra une première série d'adaptations cinématographiques réalisées par Louis Feuillade (entre 1913 et 1914), avant qu'André Hunebelle n'en propose une version très différente et humoristique.

C'est ainsi en 1964 qu'est sorti Fantômas, le premier opus d'une trilogie composée de Fantômas se déchaîne (1965) et Fantômas contre Scotland Yard (1967). Soit il y a 60 ans maintenant. Mais l'œuvre n'a pas été oubliée pour autant. Loin de là même. En atteste les récurrentes diffusions à la télévision, et prochainement l'ajout des trois films au catalogue de Netflix. Dès le 24 avril, les abonnés pourront se replonger dans ces fameuses aventures portées par Jean Marais, Louis de Funès et Mylène Demongeot.

Dès le premier opus, on découvre ce trio d'acteur qu'on ne présente plus. Jean Marais incarne à la fois Fandor, journaliste au quotidien Le Point du jour, et le criminel Fantômas qui se cache sous un masque bleu et dérobe de précieux bijoux au début du film. Les deux personnages se croisent lorsque Fandor publie une fausse entrevue avec le criminel. Ce dernier kidnappe alors le journaliste pour qu'il avoue publiquement son mensonge... Dans le même temps, il y a Louis de Funès qui joue le commissaire Juve, chargé de mettre la main sur Fantômas. Enfin, Mylène Demongeot interprète Hélène, la fiancée de Fandor et dont Fantômas tombera amoureux.

Fantomas ©Gaumont

Un succès impressionnant en France, et encore plus en Russie !

Les films d'André Hunebelle jouent ouvertement avec les codes des James Bond de l'époque et assument un côté burlesque. Une approche qui s'éloigne donc de l'œuvre originale, mais qui a grandement marqué les Français, et pas que... En effet, dès le premier Fantômas, le succès a dépassé nos frontières, avec 2,6 millions d'entrées en Italie et plus d'1,8 million en Espagne, quand en France le box-office montait quasiment à 4,5 millions d'entrées (via Box-office Story). Mais là où le long-métrage a le plus cartonné, c'est en Russie (en URSS à 'époque). Là-bas, Fantômas a dépassé les 45 millions d'entrées ! Un succès immense qui avait donné des idées pour un Fantômas à Moscou (en guise de quatrième chapitre).

Ce film n'a pas vu le jour, mais Fantômas se déchaîne et Fantômas contre Scotland Yard ont bien eu lieu. Et là encore, le succès a été au rendez-vous. Pour le second opus, auquel Louis de Funès ne devait initialement pas participer en raison de sa popularité désormais acquise, attira plus de 4 millions de spectateurs en France. Les chiffres furent un peu moins bons pour le troisième long-métrage avec 3,5 millions d'entrées en France (mais encore un score fou en URSS avec plus de 34,3 millions d'entrées). Pas mal, non ? C'est français.

Fantômas, Fantomas se déchaîne et Fantomas contre Scotland Yard seront à (re)voir sur Netflix à partir du 24 avril.