Farang : Xavier Gens a refusé Booba pour un rôle important

Face à Sam, incarné par Nassim Lyes dans le film d'action "Farang", Olivier Gourmet interprète avec brio un fascinant caïd local. Mais avant lui, Booba a été proposé à Xavier Gens pour le rôle. Le réalisateur nous explique pourquoi il a refusé la star du rap.

Farang, un face-à-face mortel

Dans son film d'action très brutale Farang, Xavier Gens oppose son personnage principal Sam (Nassim Lyes) à un autre étranger installé en Thaïlande, caïd local, Narong. Celui-ci propose à Sam un seul coup, facile, une petite illégalité qui lui permettra d'avoir l'argent pour acheter le terrain sur lequel il veut s'installer avec sa femme (Loryn Nounay) et sa fille adoptive. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu, et un engrenage furieux et mortel va s'enclencher...

Narong est interprété par Olivier Gourmet, prestigieux acteur belge qui s'est aussi bien illustré chez les frères Dardenne (La Promesse, Le Fils, L'Enfant) que dans des productions plus nerveuses comme Go Fast, Mesrine : L'Ennemi public n°1, ou encore L'Affaire SK1. Dans ce rôle, pour Xavier Gens et face à Nassim Lyes, il campe un antagoniste terrifiant de banalité, d'une authenticité troublante.

Narong (Olivier Gourmet) - Farang ©Studiocanal

La star du hip-hop, un "cliché"

Rencontré à l'occasion de la sortie de Farang au cinéma le 28 juin 2023, Xavier Gens nous expliquait ainsi, qu'à l'origine, pour le rôle de Narong, on lui avait proposé une grande star du rap et du hip-hop. Une figure bien connue, puisqu'il s'agit du rappeur et producteur Booba, à qui l'on doit plusieurs morceaux iconiques du rap français depuis plus de vingt ans. Mais le réalisateur a refusé, souhaitant éviter un "cliché".

On m'a proposé Booba. J'ai refusé, parce que je trouvais que c'était un cliché. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je pense qu'on serait tombés dans quelque chose de trop urbain, ce qui n'était pas l'idée du film. Je voulais là aussi être authentique, et éviter l'artifice du cinéma d'aller chercher la star du hip hop pour faire le méchant. C'est une convention du cinéma d'action des années 90, issue de la culture américaine, alors que quand tu vas en Thaïlande et que tu vois des vrais farangs, ils sont plutôt blancs, gras et libidineux. Donc je me suis dit... j'allais dire : "Je vais aller chercher un acteur belge" (rires).

Que nos amis belges se rassurent, c'est un trait d'esprit et Xavier Gens assure ensuite avoir trouvé avec Olivier Gourmet l'interprète parfait pour son méchant. Il faudra donc attendre encore pour voir Booba faire ses débuts dans une fiction à l'écran, ailleurs que dans ses clips. Mais ça devrait être pour bientôt, puisqu'il est à la création et l'écriture d'une série pour Prime Video, Ourika, dans laquelle il s'est écrit un petit rôle. Ourika est attendue pour 2023.