Fargo sur Amazon Prime Video : William H. Macy a menacé les frères Coen pour être au casting

"Fargo" est l'un des titres emblématiques des frères Coen. Une oeuvre forte au style inimitable, qui est servie par une excellente distribution. Pour intégrer son casting, William H. Macy est allé jusqu'à menacer les deux réalisateurs pour obtenir le rôle de Jerry.

Fargo : les frères Coen à leur meilleur

Les années 90 ont été une décennie de consécrations pour Joel et Ethan Coen. Le duo de frangins avait débuté la décennie précédente en sortant Sang pour sang et Arizona Junior. Le talent était déjà visible mais leur cinéma est entré dans une autre dimension entre 1990 (Miller's Crossing) et 1998 (The Big Lebowski). Juste avant leur film culte avec le Dude, ils sortent de leur chapeau le polar Fargo. Une oeuvre qui condense une part de leurs obsessions (sur la nature humaine) et leur style (le mélange entre gravité et humour). L'histoire raconte comment un vendeur de voitures d'occasion orchestre l'enlèvement de sa femme pour toucher une rançon versée par le beau-père. Soit le seul moyen qu'il a trouvé pour essayer d'éponger ses dettes. Il fait appel à deux petits truands pour s'occuper de cette affaire. Mais tout va prendre une tournure incontrôlable à cause de la bêtise des uns et de la détermination d'une policière.

Fargo ne vole pas son statut de chef-d'oeuvre. Comme souvent chez les frères Coen, le casting assemble des talents à même d'incarner la loufoquerie de leurs histoires. Tout le monde retiendra la formidable Frances McDormand et on adore la folie de Steve Buscemi, mais William H. Macy n'a lui aussi rien à envier à ses compères. Il incarne Jerry, le vendeur de voitures à l'origine de l'enlèvement. Un rôle qu'il a voulu à tout prix et pour lequel il s'est battu. Au point de menacer le duo de réalisateurs.

Jerry (William H. Macy) - Fargo @PolyGram Film Distribution

Un William H. Macy menaçant

Si Frances McDormand et Steve Buscemi n'ont pas eu à batailler pour figurer au casting grâce à leurs précédentes collaborations avec les Coen, William H. Macy a été obligé de s'imposer. Quand l'acteur découvre le fabuleux script de Fargo, il meurt d'envie d'incarner Jerry. Mais les frères Coen ne sont pas du tout du même avis. Après réflexion, ils décidèrent de ne pas donner suite à sa sollicitation. Pour prouver son envie de décrocher le rôle, l'acteur s'est rendu à New York afin de rencontrer les Coen. Après avoir dit qu'il regrettait de savoir que le personnage allait revenir à quelqu'un d'autre, il s'est permis une menace sur fond d'humour noir :

C'est mon rôle, et je vais tuer vos chiens si vous ne me le donnez pas.

On était évidemment plus proche de la blague que d'autre chose et les réalisateurs ont immédiatement vu qu'ils tenaient un interprète qui pouvait se fondre dans leur univers si particulier. Le moment que l'on vient d'évoquer pourrait figurer dans un de leurs films. Maintenant qu'on a vu la performance de William H. Macy, il s'impose comme une évidence. On peut lui reconnaître du flair car Jerry est l'un des meilleurs rôles de sa carrière. Cependant, si les frères Coen ont l'habitude de travailler avec des acteurs qu'ils connaissent déjà, lui n'a plus trouvé le moindre rôle chez eux.