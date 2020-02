Farnsworth House : Ralph Fiennes et Elizabeth Debicki dans un drame historique

Vous avez aimé ? Partagez :

Après « Tenet », le film d’espionnage extrêmement attendu de Christopher Nolan, Elizabeth Debicki devrait être à l’affiche de « Farnsworth House ». La comédienne est en négociations finales pour incarner Edith Farnsworth, illustre doctoresse installée à Chicago dans les années 40, qui vécut une passion destructrice avec l’architecte Ludwig Mies van der Rohe, qu’interprétera Ralph Fiennes.

Elizabeth Debicki est sans conteste l’une des révélations hollywoodiennes de ces dernières années. En 2013, la comédienne apparaît aux côtés de Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan et Tobey Maguire dans le flamboyant Gatsby le magnifique. Les spectateurs l’ont ensuite retrouvée dans Macbeth, Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E., Les Gardiens de la Galaxie vol. 2 ou encore Les Veuves. Cette année, Elizabeth Debicki est à l’affiche de l’un des longs-métrages les plus attendus de 2020, le thriller Tenet de Christopher Nolan. L’actrice est également en négociations pour tenir le rôle principal du drame Farnsworth House, inspiré d’une histoire vraie.

Une liaison passionnée

Selon Deadline, Elizabeth Debicki devrait incarner le Dr. Edith Farsnsworth, une importante spécialiste du rein installée à Chicago dans les années 40. Le personnage devait initialement être interprété par Maggie Gyllenhaal, contrainte de se retirer pour se consacrer à The Lost Daughter, son premier film en tant que réalisatrice.

En 1945, Edith Farnsworth demande à Ludwig Mies van der Rohe, achitecte du Bauhaus, de lui construire une maison lors d’un dîner. La doctoresse souhaite disposer d’une résidence secondaire constituée d’une seule pièce, où elle pourrait se consacrer à ses passions comme le violon ou la traduction de poésie. Le développement et la construction se déroulent entre 1946 et 1951 sur un domaine bordant la rivière Fox, dans l’Illinois. Considérée comme une création majeure de l’architecture moderne, cette demeure de 135 m2 faite de verre et d’acier a engendré d’énormes tensions entre son créateur et sa propriétaire, qui vécurent une histoire d’amour tumultueuse.

Farnsworth House retracera donc la liaison passionnée et mouvementée entre Edith Farnsworth et Ludwig Mies van der Rohe. Habitué aux drames historiques (La Liste de Schindler, Le Patient anglais, The Duchess), Ralph Fiennes prêtera ses traits à l’architecte dans le long-métrage. Le film sera réalisé par Richard Press (Bill Cunningham New York), qui officie également en tant que scénariste. Il s’agit de sa première fiction. Le tournage est censé se dérouler dans le courant de l’année. Pour le moment, aucune précision n’a été donnée sur la date de sortie.