Fast and Furious 10 : Charlize Theron de retour, elle partage des images des coulisses

"Fast and Furious 10" verra le retour de personnages emblématiques de la saga. Charlize Theron sera de la partie. L'interprète de Cipher a partagé des images des coulisses du tournage.

Fast and Furious 10 veut encore tout casser

On se rapproche doucement du dernier tour de piste de Fast and Furious. Débutée en 2001, la saga se terminera après douze longs-métrages. En effet, rappelons qu'il y a déjà eu le spin-off Hobbs and Shaw. Mais surtout, la franchise aura la particularité de se conclure par une dernière aventure développée sur deux films. Le final débutera donc avec la première partie de Fast and Furious 10 prévue pour 2023.

Pour l'occasion, Vin Diesel sera accompagné d'un casting toujours plus imposant. Depuis plusieurs mois, des gros noms s'ajoutent à la production. Outre les retours de Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Nathalie Emmanuel ou encore Jordana Brewster, Fast and Furious 10 accueillera pour la première fois les stars, Jason Momoa, Brie Larson, et la découverte de The Suicide Squad Daniela Melchior. Pour le coup, on se dit que les deux films permettront à leurs personnages de mieux exister.

Cipher aux côtés de Jason Momoa

En plus de tous ces noms déjà évoqués, il y aura aussi le retour de Charlize Theron. La comédienne incarne la méchante Cipher depuis le huitième opus. Pas forcément l'antagoniste la plus impressionnante de la saga. Mais elle aura au moins gardé la même position au fil des films. Tout porte à croire qu'elle continuera de tout faire pour pourrir la vie de Dom dans le prochain film, et accessoirement de dominer le monde.

Fast and Furious 8 ©Universal Pictures

Pour fêter son retour dans la saga Fast and Furious pour la troisième fois, Charlize Theron a récemment partagé quelques clichés du tournage. On la découvre dans ce qui semble être un ascenseur, avec d'étranges mannequins en tenue de combat. Difficile de comprendre leur utilité sur ce plan. On retiendra donc surtout la posture fière affichée par Charlize Theron, accompagné d'un "She's back baby" (Elle est de retour).

En plus de ces images "en solo", l'actrice a partagé une photo d'elle cette fois aux côtés de Jason Momoa. Un cliché plein de tendresse, ce qui ne sera pas forcément le cas dans le film. À moins que... Si on connaît globalement les intentions de Cipher, on ne sait pas encore qu'elles seront les motivations de ce nouveau personnage, et son lien avec les différents protagonistes.

En cours de production, Fast and Furious 10, titré Fast X en anglais, devrait sortir dans les salles le 24 mai 2023. Rien n'a été dévoilé sur le synopsis pour le moment.