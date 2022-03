Fast and Furious 10 : le grand méchant du film se dévoile

On le savait en négociations pour être au casting de "Fast and Furious 10", mais dans un rôle inconnu. Le mystère n'a plus lieu d'être, puisque l'acteur célèbre pour son rôle de super-héros DC vient de déclarer qu'il serait le méchant du film.

Fast and Furious 10, horizon 2023

Un super-héros de l'univers DC rejoint la grande famille de Fast and Furious, et à l'image de Chris Hemsworth prenant en charge le rôle du méchant dans Furiosa, c'est un autre habitué des rôles héroïques qui s'opposera à Dominic Toretto et sa bande dans le prochain film de la saga. En effet, Jason Momoa, qu'on savait depuis quelques temps proche de rejoindre le casting de Fast and Furious 10, vient d'annoncer au micro d'Entertainment Tonight qu'il y incarnerait le méchant !

Aquaman ©Warner Bros.

Une petite nouveauté pour l'acteur américain, qui vient compenser en muscles l'absence de Dwayne Johnson dans ce prochain opus, et qu'on a plus souvent vu du bon côté de la loi. Sans entrer dans les détails, il a quand même promis qu'il y aurait du spectacle :

Maintenant je serai le bad boy ! Et un bad boy très flamboyant. Avec du panache !

Aquaman en bad boy

Révélé au monde entier grâce à son rôle de Khal Drogo dans les deux premières saisons de Game of Thrones, l'athlétique Jason Momoa est devenu en 2016 Arthur Curry aka Aquaman dans Batman v Superman. Une prestation convaincante, qui lui vaut de revenir dans Justice League, avant d'avoir son film solo Aquaman en 2018. Il est depuis une star d'Hollywood, et était en 2021 dans Dune de Denis Villeneuve. Une carrière de rôles aussi physiques que sympathiques, mais à laquelle il va apporter une nouvelle couleur avec un rôle donc d'antagoniste.

Fast and Furious 5 ©universal Pictures

Ce n'est pas un secret, Vin Diesel, acteur principal et producteur de la saga Fast and Furious depuis 2001, aime bien se trouver des adversaires très physiques, qui deviennent souvent par la suite des alliés. Ce fut ainsi le cas de Dwayne Johnson, Jason Statham, et tout dernièrement John Cena. La "famille" va peut-être ainsi accueillir un nouveau membre, si le méchant que Jason Momoa incarnera dans l'histoire trouverait finalement grâce aux yeux de Dom et Letty (Michelle Rodriguez).

Rendez-vous l'année prochaine pour le découvrir, avec une sortie de Fast and Furious 10 au cinéma prévue pour le moment au 17 mai 2023. Avant ça, Jason Momoa sera à retrouver dans Aquaman and The Lost Kingdom, attendu pour le 14 décembre 2022.