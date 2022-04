Fast and Furious 10 : le réalisateur quitte le projet en plein tournage

Après avoir mis en scène Fast and Furious : Tokyo Drift, Fast and Furious 4, Fast Five, Fast & Furious 6 et Fast & Furious 9, le cinéaste Justin Lin devait initialement revenir une sixième fois derrière la caméra pour mettre en scène Fast and Furious 10, récemment renommé Fast X. Ce vétéran de la licence devait donc raconter la fin des aventures de Dom et de sa family à travers les 10ème et 11ème volets de la saga, qui doivent conclure la saga.

Attendu le 24 mai 2023 dans les salles obscures, Fast X venait tout juste de débuter sa production. Les comédiens Jason Momoa et Brie Larson avaient par ailleurs rejoint l'aventure. Mais c'est un véritable coup de théâtre qui vient de toucher Fast X, puisque Justin Lin vient d'abandonner son poste...

En effet, d’après Deadline, Justin Lin a quitté la production de Fast X quelques jours seulement après le début du tournage. Le cinéaste a avancé qu'il a rencontré trop de différences créatives pour continuer l'aventure, sans pour autant préciser si ces différents ont eu lieu avec Universal ou directement avec Vin Diesel, qui peut s'avérer très exigeant. Universal va continuer la production du film en donnant la réalisation du projet à la deuxième équipe en attendant de trouver un remplaçant à Justin Lin. Ce dernier restera à bord de Fast X en tant que producteur. Voici la déclaration du metteur en scène :

Avec le soutien d'Universal, j'ai pris la difficile décision de me retirer en tant que réalisateur de FAST X, tout en restant sur le projet en tant que producteur. En dix ans et cinq longs-métrages, nous avons pu filmer les meilleurs acteurs, les meilleures cascades et les meilleures poursuites en voiture. D'un point de vue personnel, en tant qu'enfant d'immigrés asiatiques, je suis fier d'avoir contribué à la création de la franchise la plus diversifiée de l'Histoire du cinéma. Je serai toujours reconnaissant à l'incroyable équipe d'acteurs, à l'équipe et au studio pour leur soutien, et pour m'avoir accueilli dans la famille FAST.