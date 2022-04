Fast and Furious 10 : Vin Diesel annonce l'arrivée d'une Avengers au casting

Seulement deux films nous séparent de la fin de la saga "Fast and Furious". Pour le 10ème épisode, qui doit arriver sur nos écrans l'année prochaine, Vin Diesel veut constituer un casting qui en jette. Après l'arrivée au casting de Jason Momoa, c'est une star du MCU qui en fait de même.

Bientôt la fin de Fast and Furious

La saga Fast and Furious continue d'être synonyme de succès au box-office. Le dernier épisode en date sorti en juillet 2021 a permis d'engranger 726 millions de dollars à travers le monde. Une somme conséquente et remarquable dans une époque encore dominée par la menace Covid-19. Si certains estiment que la saga tire trop sur la corde, ils seront heureux d'apprendre que cette histoire va prendre fin bientôt. En effet, les deux prochains opus serviront de conclusion ! Autant dire que ce sprint final doit mettre le paquet afin de satisfaire les fans et le chef d'orchestre, Vin Diesel, en a bien conscience.

Fast and Furious 10 : une star du MCU rejoint la famille

Cela va passer en partie par le casting, qui doit continuer de se reposer sur les membres actuels de la famille, tout en essayant d'apporter du sang frais. Justement, la distribution de Fast and Furious 10 a commencé à accueillir des nouvelles recrues. D'abord, c'est Daniela Melchior qui a rejoint le navire puis, et surtout, Jason Momoa dans le rôle du grand méchant. Les deux se sont illustrés dans les films DC mais c'est maintenant une star de Marvel qui vient d'être enrôlée. Vin Diesel a annoncé sur son compte Instagram que Brie Larson ferait partie de l'aventure.

Ouais, ouais, ouais... Tu vois cet ange sur mon épaule me faire craquer, et tu te dis "c'est Captain Marvel". Il y a clairement de l'amour et du rire sur cette image. Ce que vous ne voyez pas cependant, c'est le personnage qui sera présenté dans Fast 10. Vous n'avez aucune idée d'à quel point elle sera intemporelle et étonnante dans notre mythologie. Par-delà sa beauté, son intelligence... Son Oscar ahah, elle est cette âme profonde qui ajoutera quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Bienvenue dans la FAMILLE Brie.

Comme il ne manque pas de le préciser, l'actrice est en grande partie connue pour avoir endossé le costume de Captain Marvel dans le MCU. Il s'agit de la première super-héroïne Marvel a avoir un film entier centré sur elle. On la retrouvera dans la suite de l'univers étendu, avec notamment The Marvels.

Captain Marvel (Brie Larson) - Captain Marvel ©Marvel Studios 2019

Pour en revenir à Fast and Furious 10, il est encore trop tôt pour savoir quel personnage Brie Larson va camper. Le scénario est gardé secret mais on se doute qu'elle sera plutôt dans le camp des gentils. C'est en tout cas une surprise de la voir rejoindre la saga. Comme nous le disions précédemment, Vin Diesel veut ramener des grands noms qui parlent au public.

Fast and Furious 10 sera encore réalisé par Justin Lin et doit sortir sur nos écrans le 24 mai 2023.