Fast and Furious 8 sur Netflix : retour sur le clash entre Dwayne Johnson et Vin Diesel

En 2017 c’est le cinéaste F. Gary Gray qui récupère la franchise « Fast and Furious » en mettant en scène le huitième épisode. A l’occasion de la sortie du film sur Netflix, c’est le moment de revenir sur le clash entre Dwayne Johnson et Vin Diesel.

Fast and Furious : un huitième épisode explosif

La franchise Fast and Furious fait ses débuts en 2001 devant la caméra de Rob Cohen. Face au succès de ce premier épisode assez attachant, la franchise décolle rapidement à travers des opus toujours plus coûteux. En 2017, F. Gary Gray, le réalisateur de N.W.A., est chargé de mettre en scène le huitième épisode de la franchise de Vin Diesel. Côté casting, le film réunit la grande majorité des stars de la saga à savoir Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Ludacris, Helen Mirren, Kurt Russell et même Scott Eastwood. Ce huitième opus raconte comment Dom est obligé de retourner dans la criminalité pour protéger ses proches. Evidemment, Fast and Furious 8 s’est avéré être un immense succès au box-office mondial. Pour un budget de 250 millions de dollars, le film en a rapporté plus de 1,2 milliard.

Retour sur le clash entre Dwayne Johnson et Vin Diesel

C’est pendant le tournage de ce huitième épisode que le clash entre Dwayne Johnson et Vin Diesel a eu lieu. The Rock a rejoint la franchise en 2011 dans Fast and Furious 5. Depuis cette première apparition, il incarne l’agent Hobbs dans chaque opus de la saga. Une décision qui ne plaît pas à Vin Diesel, qui l’a fait savoir lors de ce nouvel opus.

Pendant la production, les deux acteurs ont commencé à s’envoyer des insultes sur les réseaux sociaux. Une rixe qui est rapidement montée dans les tours, empêchant aujourd’hui les deux comédiens de travailler ensemble. C’est Dwayne Johnson qui a allumé la mèche en premier, lorsqu’il a posté sur son compte Instagram un message à l’encontre de Vin Diesel :

Certains de mes partenaires masculins se conduisent comme des hommes de confiance et de vrais professionnels, d'autres pas. Ceux qui ne le sont pas sont trop lâches pour faire quoi que ce soit de toute façon. Mauviettes.

Les rumeurs sur les tensions entre les deux acteurs ont commencé à circuler, alimentées par le média TMZ. Ce dernier a confirmé que les deux acteurs ne se supportaient plus sur le tournage de FF8. D’après Dwayne Johnson, Vin Diesel, producteur du film, ne prenait que de mauvaises décisions.

La réponse de Vin Diesel

Peu de temps après l’apparition de ces rumeurs, Vin Diesel s’est à son tour exprimé sur la question. Il a publié une vidéo explicative à travers laquelle il revient sur l’arrivée de Dwayne Johnson au sein de la saga. L’idée viendrait d’une productrice appelée Jan Kelly. Cette dernière a imaginé la rencontre entre les deux acteurs. Initialement, c’est Tommy Lee Jones qui devait incarner l’agent Hobbs. Mais la jeune productrice savait qu’une rencontre entre Vin Diesel et Dwayne Johnson allait buzzer. Et ça n’a pas manqué. Mais Vin Diesel n’a pas spécialement apprécié ce changement de dernière minute. Il estime que ce choix a été fait uniquement à cause de la hype créée par les fans. De même, Vin Diesel n’a pas aimé voir débarquer Dwayne Johnson, alors âgé de 39 ans à l’époque, à la place d’un acteur de 65 ans. Cette décision sonnait comme une provocation pour Vin Diesel.

Cette embrouille a été justifiée de plusieurs manières. Certains estiment que ce clash est bien réel, pendant que d’autres voient plutôt ça comme un moyen de promotion. Tout ceci est surtout une histoire d’egos, et Vin Diesel n'a pas apprécié de voir débarquer un acteur capable de lui voler la vedette. Mais depuis la sortie de Fast and Furious 8, la relation entre les deux acteurs s’est encore dégradée. Lorsque Universal a décidé de produire le spin-off Hobbs & Shaw, Vin Diesel l’a extrêmement mal pris. Depuis, il refuse catégoriquement de tourner avec Dwayne Johnson. C’est d’ailleurs pour cette raison que ce dernier est absent de Fast and Furious 9, attendu le 31 mars 2021.

En attendant la sortie de ce nouvel épisode, Fast and Furious 8 est disponible sur Netflix dès ce dimanche 16 août 2020.