Fast and Furious 8 : une scène post-générique a été retirée au dernier moment

"Fast and Furious 8" a été un énorme carton au box-office et il a permis de préparer le terrain pour le sympathique spin-off qu'est "Hobbs & Shaw". Une scène post-générique devait d'ailleurs teaser ce projet. Découvrez pourquoi elle a été retirée au tout dernier moment.

Fast and Furious 8 : l'après-Paul Walker commence ici

Fast and Furious 8 est un opus qui a marqué un tournant dans la saga. Celui-ci est le premier à ne pas avoir Paul Walker au casting. Pour rappel, l'acteur a tragiquement trouvé la mort dans un accident de voiture alors que le tournage du 7ème épisode n'était pas terminé. Cette perte a touché les fans, qui ont eu pour habitude de le voir à l'affiche depuis le tout début.

Cette énième suite continue cependant de se reposer sur l'habituel casting principal, à commencer par Vin Diesel, toujours présent dans le rôle de Dom. Le scénario le met en confrontation avec la méchante Cipher (Charlize Theron) pour protéger ceux à qui il tient. Comme souvent, on ne va pas voir un film de la saga pour son histoire mais plutôt pour passer un bon moment en se divertissant. En la matière, les Fast and Furious savent nous en donner pour notre argent. D'ailleurs, ce huitième épisode est parvenu à toucher le milliard de dollars au box-office.

Une scène générique controversée

Le film aurait pu servir à annoncer le spin-off Hobbs & Shaw car une scène post-générique était prévue à l'origine. Si l'on en croit un rapport de The Wrap, ce petit bonus aurait été tourné sans que Vin Diesel ne soit au courant. Il présentait les personnages incarnés par Dwayne Johnson et Jason Statham, tout en amorçant leur future collaboration - alors qu'ils étaient ennemis.

Or, quand Vin Diesel a découvert l'existence de cette scène, il n'a pas manqué d'exprimer son désaccord auprès d'Universal. À tel point que les copies envoyées dans les cinémas américains ont été rapatriées afin de couper ce passage. L'affaire s'est ensuite réglée en interne mais on ose imaginer la colère de Vin Diesel si Fast and Furious 8 avait eu le temps de sortir avec cette scène. Il faut se rappeler, pour traduire son mécontentement, que des vives tensions sont apparues sur le tournage entre lui et Dwayne Johnson. Une fois que l'on sait ça, on comprend plus facilement pourquoi la mise en avant de Hobbs devait être dur à digérer pour Vin Diesel...