Fast and Furious 9 bat déjà un record en France

Le public aura pris son mal en patience pour découvrir "Fast and Furious 9" mais le film est enfin visible dans les salles. Les premiers résultats financiers en France sont à la hauteur des attentes, à tel point qu'on n'avait plus vu ça depuis 2019.

Enfin des blockbusters dans les salles

L'été 2020 dans les salles a été radin, avec aucune production d'envergure à se mettre sous la dent, si ce n'est Tenet, attendu comme le sauveur du cinéma en pleine crise sanitaire. On le comprend, les studios ne voulaient pas envoyer des grosses cartouches alors que les conditions n'étaient pas optimales. Des nombreux reports ont été actés et c'est ainsi que Fast and Furious 9 a été décalé au 14 juillet 2021. Le nouvel opus de la célèbre saga menée par Vin Diesel a débarqué sur les écrans la semaine dernière en France, quelque temps après sa sortie aux États-Unis. Dominic Toretto est toujours accompagné par sa famille et doit affronter son frère, Jakob (John Cena). Un scénario brodé autour de grosses ficelles pour encore une fois délivrer des scènes d'action toujours plus folles.

Fast and Furious 9 ©Universal Pictures International France

Fast and Furious 9 cartonne

L'attente du public pour Fast and Furious 9 se confirme avec des premiers chiffres forts satisfaisants. En France, en moins d'une semaine, le film a déjà fait plus de 1,1 million d'entrées, avec 756 copies distribuées. Ce qui en fait le meilleur démarrage chez nous depuis Star Wars : L'Ascension de Skywalker. Pas le moindre film n'avait réussi à toucher le million au bout de son premier week-end d'exploitation l'année dernière et durant les mois qui viennent de s'écouler en 2021.

Évidemment, tout cela est à mettre en corrélation avec l'apaisement de la crise sanitaire. N'oublions pas que les salles ont longtemps été fermées ou contraintes de respecter des jauges. Hormis Tenet et 1917 dans une moindre mesure, aucun titre de la trempe commerciale de Fast and Furious 9 n'est sorti en 2020. En ce qui concerne le box-office mondial, le film cumule pour le moment 591 millions de dollars. À la fin de sa carrière dans les salles, il devrait sans grand problème se rapprocher davantage du milliard.

D'autres sorties majeures vont arriver dans les prochains mois et nous devrions régulièrement entendre parler de bons résultats. Entre The Suicide Squad, Top Gun : Maverick, Mourir peut attendre, Spider-Man : No Way Home, Dune ou encore Matrix 4, des sérieux prétendants peuvent à leur tour toucher au million d'entrées lors de leur première semaine d'exploitation en France.