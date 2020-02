Fast and Furious 9 : découvrez les bolides qu’on verra dans le film

Vous avez aimé ? Partagez :

On fait la revue des bolides confirmés dans « Fast and Furious 9 », aperçus dans la bande-annonce et les éléments de promotion du film. 19 ans après le premier film, le respect de la tradition est là, avec plusieurs modèles iconiques de la saga.

Même si la saga Fast and Furious s’est arrachée du bitume pour nous offrir de l’action à grande échelle sur tous les terrains envisageables, avec tous les véhicules possibles et imaginables, son origine et son fil rouge restent la passion des gros bolides, très trafiqués de préférence. Aujourd’hui, on regarde avec tendresse les iconiques Dodge Charger 1970 et Toyota Supra MK IV 1994 du premier film, Fast and Furious, des machines puissantes mais qui n’ont plus rien à voir avec ce qu’on a pu voir au fil des films suivants. Concernant Fast and Furious 9, entre le trailer et les différents éléments de promotion, on a un bon aperçu des engins qu’on verra en action.

Un 4×4, une moto, des muscle et des supercars

À chaque personnage de Fast and Furious 9 son bolide. Comme montré sur les affiches, la famille Toretto reste dans son style classique muscle car : une Dodge Charger 500 de 1968 pour Dom, et une Chevrolet Nova SS de 1974 pour sa soeur Mia.

Letty, figure féminine iconique de la franchise, enfourchera elle la moto-cross Yamaha YZ450F. C’est pour le moment la seule présence connue d’un deux roues. Ramsey pilotera elle une Noble M600 de 2018, une supercar anglaise.

Autre supercar présente dans Fast and Furious 9, l’Acura NSX de 2018 de Tej. Un bolide du constructeur Honda aux capacités à l’opposé de celles du véhicule de Roman : une Jeep Gladiator de 2020. Une illustration assez juste de « Fast » et « Furious »…

Du côté du revenant Han, il conduira dans Fast and Furious 9 une Toyota Supra de 2020, un coupé sportif étrangement plus « courant » que les autres sportives présentées. La présence de ce modèle dans la saga ne sera plus jamais un choix innocent, le modèle de 1995 étant la voiture sur laquelle travaille Brian O’Conner (Paul Walker) dans le tout premier film ! Nostalgie…

Et pour Jakob, nouveau venu en la personne de John Cena qui incarne le « méchant » et le frère de Dominic Toretto, ce sera une version plus moderne d’une autre célèbre muscle car : la Ford GT350.

On peut d’ailleurs voir dans la bande-annonce que Dom délaissera à un moment son modèle classique de Dodge Charger pour un modèle plus récent, très semblable à la Ford GT350. L’affrontement entre les deux frères semble ainsi bien devoir se dérouler à armes égales.

Enfin, on ne peut pas ne pas s’arrêter sur au moins un engin délirant du film (il y en aura probablement d’autres), une Pontiac Fiero équipée d’un énorme réacteur de jet (photo en tête d’article). On fait le pari qu’il y aura d’autres surprises mécaniques dans Fast and Furious 9, sur la route comme dans les airs. On sait déjà que Cipher dispose d’un avion de chasse d’un design futuriste, équipé d’un puissant aimant… Ça promet ! Rendez-vous dans les salles de cinéma le 20 mai 2020.