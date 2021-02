Fast and Furious 9 : découvrez les coulisses de l’une des scènes phares de la nouvelle bande-annonce

Universal a dévoilé un nouveau teaser de "Fast & Furious 9" au cours du dernier Super Bowl, rempli de nouvelles scènes d’action spectaculaires. En attendant la sortie du nouvel opus de la saga, Justin Lin vient de mettre en ligne une vidéo des coulisses de l’une des séquences les plus impressionnantes de cette bande-annonce. Attention car cet article contient des spoilers sur le film !

Dominic Toretto face à son frère dans Fast & Furious 9

Depuis la sortie de son premier opus en 2001, la franchise Fast & Furious est devenue l’une des plus populaires - et rentables - du début du siècle. Universal a donc logiquement enchaîné la mise en production de nombreuses suites puisque la fanbase de la saga est toujours aussi fidèle, et le succès toujours au rendez-vous. On pourra donc bientôt découvrir Fast & Furious 9. Suite aux événements du dernier film, Dom vit désormais en paix avec Letty et son fils. Il semble avoir laissé son passé derrière lui. Mais celui-ci ne va pas tarder à le rattraper. L’as du volant va cette fois devoir faire face à une menace pas comme les autres : son propre frère, Jakob…

Fast & Furious 9 © Universal

On retrouvera dans Fast & Furious 9 la plupart des principaux personnages des derniers opus de la saga. On y verra bien entendu de nouveau Vin Diesel en Dominic Toretto et Michelle Rodriguez en Letty. Tyrese Gibson, Ludacris et Nathalie Emmanuel seront toujours au rendez-vous dans la peau de Roman Pearce, Tej et Ramsey. Les fans auront aussi l’occasion de revoir Jordana Brewster, alias Mia Toretto, alors qu’elle était absente du dernier film. Et on sait depuis quelques mois maintenant que Sun Kang signera aussi son retour dans la peau de Han, alors qu’on le croyait mort depuis les événements de Tokyo Drift.

Une préparation impressionnante pour quelques secondes à l’écran

Comme chaque année, le Super Bowl a été l’occasion pour les studios de dévoiler de nouvelles images de leurs films à venir. Parmi eux, Universal en a profité pour lancer une nouvelle bande-annonce de Fast & Furious 9. Et si celle-ci ne durait cette fois que 30 secondes, il n’en fallait pas plus pour mettre l’eau à la bouche des fans en dévoilant des cascades folles que l’on pourra découvrir en intégralité à la sortie du film.

Parmi elles, la dernière montrée dans le teaser a de quoi marquer. On peut voir une voiture basculer de côté pour passer à travers la vitre d’un magasin et en ressortir de l’autre côté avant de percuter violemment un camion. Et alors que l’on aurait pu penser qu’elle a été réalisée en images de synthèses, cela n’a pas été le cas. Le réalisateur de Fast & Furious 9, Justin Lin, a partagé sur son compte Twitter une vidéo des coulisses de la création de la cascade. Prouvant ainsi qu’elle a été réalisée sans effets spéciaux.

On apprend ainsi qu’il a fallu pas moins de 8 mois de préparation, 4 jours de production, et la destruction de 3 voitures pour capturer la scène. Universal n’a donc clairement pas lésiné sur les moyens pour tenter de repousser la barre des scènes d’action folles, devenues la marque de fabrique de la saga depuis plusieurs films.

Après avoir vu sa sortie repoussée plusieurs fois, Fast & Furious 9 est maintenant attendu dans les salles dans quelques mois. La sortie du neuvième opus des aventures de la bande à Toretto est fixée au 26 mai prochain. En espérant que les conditions permettent de retourner dans les cinémas d’ici-là.