Fast and Furious 9 : la bande-annonce est là

Le neuvième film original de la saga d’action arrive le 20 mai 2020 sur nos écrans. Après un huitième opus qui a notamment introduit Cipher, le personnage incarné par Charlize Theron, « Fast and Furious 9 », sobrement titré « Fast 9 », se concentre plus que jamais sur la famille. Un danger plus grand, et forcément une promesse de spectacle à sa mesure.

La bande-annonce du prochain Fast and Furious a été dévoilée, lors d’un concert à Miami organisé pour fêter le retour de la « Fast Family » (à voir en tête d’article). « Fast 9 » s’annonce comme un film conforme aux codes de la saga, s’axant sur la fameuse notion de famille et, évidemment, sur une action spectaculaire.

Pas de famille sans les « historiques » de Fast & Furious, il y a donc de retour, évidemment et notamment, Vin Diesel dans le rôle de Dominic Toretto et Michelle Rodriguez en Letty, accompagnés d’un tout jeune enfant au nom de Brian, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster… On y retrouvera aussi Charlize Theron, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel et de nouveaux venus comme John Cena et Cardi B. C’est le cinquième film de la franchise réalisé par Justin Lin.

Fast and Furious 9, toujours plus fort ?

Mine de rien, la saga Fast and Furious s’approche d’un dixième film original, après le premier film sur des courses clandestines et des braquages de haut vol à bord de bolides modifiés sorti en 2001. Si on laisse de côté le spin-off Hobbs & Shaw – qui fait déjà monter le compte à dix films – et qu’on s’en tient aux chiffres des films « originaux », le box-office mondial est à 5,1 milliards de dollars. Personne ne pouvait prédire à la sortie du premier film qu’on en serait là, et Fast & Furious est aujourd’hui une référence en terme de franchise à succès, mettant une certaine pression à, par exemple, l’autre très grosse saga d’action : Mission : Impossible.

Sans Dwayne Johnson et Jason Statham, les alliés compliqués de l’équipe, le film s’annonce néanmoins musclé. Combats à mains nues, avion d’un nouveau genre, poursuites, crashs, fusillades, tout y est. Et, il y a déjà une grosse surprise : le personnage interprété par John Cena n’est autre que le frère de Dom ! La bande-annonce dure quasiment 4mn, la preuve que ce Fast and Furious 9 voit les choses en très grand !

La franchise joue gros avec ce Fast and Furious 9, le septième et le huitième ayant respectivement fait 1,5 et 1,2 millard de dollars de recettes au box-office mondial. Rendez-vous le 20 mai 2020.

Découvrez ci-dessous les affiches du film.